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Dünya
Deutsche Welle

IŞİD toprak ve gelir kaybetti

Terör örgütü IŞİD, 2016 yılının ilk altı ayında topraklarının yüzde 12’sini kaybetti. Aylık geliri 56 milyon dolara düştü.

10 Temmuz 2016 15:56


Analiz firması IHS'nin hazırladığı bir rapora göre, terör örgütü IŞİD, 2016 yılının ilk altı ayında topraklarının yüzde 12'sini kaybetti ve aynı zamanda gelirlerinde büyük bir düşüş yaşadı.

IHS'nin analizinde, 2015 yılının başında 90 bin kilometrekare toprağı elinde bulunduran IŞİD'in şu anda Irak ve Suriye'de 68 bin 300 kilometrekare toprağa sahip olduğu belirtildi.

IŞİD'in, Suriye'nin kuzeyindeki topraklarının bir bölümü Kürt güçlerinin, merkezi çöllerdeki toprakları Suriye hükümet güçlerinin, Bağdat'ın batı ve kuzeyinde toprakları da Irak güvenlik güçlerinin eline geçti.

Buna ek olarak, terör örgütünün aylık geliri, 2015 ortasında 80 milyon dolarken, bu oran mart 2016'da aylık 56 milyon dolara düştü. O dönemden bu yana yaşanan gelir düşüşünün yüzde 35 civarında olduğu kaydedildi.

IHS üst düzey analisti Ludovico Carlino, “Karada askeri gerilemelerle birlikte, bunun, 2016 yılı ocak ayından beri iltica ve kaçaklardaki artışı da ekleyince grubun iç birliği üzerinde etkisi oluyor” dedi.

IHS, şu anda Kürt güçlerinin Suriye'nin kuzeyindeki Minbic'teki saldırılarının, örgütün Rakka'daki varlığına büyük tehdit oluşturduğunu bildirdi.

Bir başka analist Columb Strack, "Minbic'in ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri tarafından IŞİD'in Rakka'ya ve diğer bölgelerine ikmaline büyük bir darbe vuracaktır. Yönetme gücünü azaltacaktır” şeklinde konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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