'IŞİD tarihi eserleri havaya uçuruyor, bizimkiler yok etmek için restorasyon yapıyor!'

Şile Belediyesi'nin tarihi Şile Kalesi'nde yaptığı restorasyon çalışmalarının sonucunda ortaya çıkan ve Sünger Bop'a benzetilen görüntü, tartışmalara neden oldu. Kurul üyeleri, Şile Belediyesi tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarına ilişkin ilgililerden bilgi aldı. İncelemeyle ilgili kararın, hazırlanacak raporun değerlendirilmesinin ardından açıklanacağı bildirildi.

Tarihçi Prof. İlber Ortaylı, "Dokunmasaydınız daha iyiydi" yorumu yaparken, yazar Melih Aşık da, "IŞİD tarihi eserleri havaya uçuruyor, bizimkiler yok etmek için restorasyon silahını kullanıyor" dedi.

DHA'dan Nurcan Kırcalı'nın haberine göre, Şile Belediyesi Proje Müdürü Adem Avgın, restorasyonla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe için önem arz eden tarihi yapının 2010'da Milli Emlak'tan, restore edilerek turizme kazandırılması amacıyla tahsis edildiğini söyledi. Daha sonra rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması ve ilgili kurul onaylarıyla çalışmaların başladığını ve bu doğrultuda kurul tarafından bilim heyetinin kurulmasının öngörüldüğünü belirten Avgın, şöyle konuştu:

"Bilim heyetinden akademik bir proje doğrultusunda çalışma istendi. Bu kapsamda bilim heyeti de oluşturuldu. İlgili hocaların da bilimsel araştırmalarıyla Cenevizliler dönemine ait olan yapıya ilişkin, o dönemden günümüze kadar ulaşmış olan ve restorasyon çalışmaları yapılmış olan yapıların örnekleriyle projelerde ufak revizyonlar da gerçekleştirildi. Bu revizyonların tamamı kurul onayına tabi şekilde gerçekleştirildi. Kurul onayları alınan yapıda uygulama başladı."

'Proje uygulandı '

Avgın, projenin revizesini gerektiren hiçbir noktada, uygulamada farklı bir yöntem izlenmediğini, projenin birebir uygulandığını aktardı.

Kurulun, bilim heyetinin gerekli gördüğü durumlarda uygulamayı durdurarak arkeolojik kazı çalışmaları da yapıldığını dile getiren Avgın, şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda görüleceği üzere geçmiş dönemden kalan ve tabiat olaylarına maruz kalan yapının, belli bölümleri kırılmış, dökülmüştü, yok olmaya yüz tutmuştu. Belediye olarak tarihi yapıyı koruma amaçlı gerekli kaynakları da üreterek ilgili kurumların destekleriyle yapıyı gelecek nesillere aktarmak üzere bu şekilde restorasyon işlemi gerçekleşti. Akıllara şu gelmesin bu bir konservasyon çalışması değil, bir restorasyon çalışmasıdır. Eğer bu müdahale yapılmamış olsaydı, statik açıdan da sorunlu olan yapı tamamen yok olacaktı. Biz Şile Belediyesi olarak bunun önüne geçtiğimize inanıyoruz."

Avgın, sosyal medyada kaleye ilişkin çıkan haberlere de değinerek, "Sosyal medyada çıkan bu tür kampanyaları da maalesef işin akademik ve bilimselliğinden uzak bir şekilde yapılan bir karalama kampanyası olarak görüyoruz. Süreç olarak yapı ortada" diye konuştu.

'Fotoğraflar orjinal halini göstermiyor '

Avgın, sosyal medyada kalenin aslına uygun restore edilmediğine ilişkin çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, yapının medyada paylaşılan fotoğraflarının da orijinal halini göstermediğini belirterek, şunları anlattı:



"Bu haberler üzerine İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce inceleme yapıldı. Kurul, teknik anlamda incelemeleri yapacaktır, projenin aslına göre uygulanıp, uygulanmadığı kontrol edilecektir. Nitekim geçmişteki kurul kararları da ortada. Bu kurul kararlarında aykırı bir durum tespit edilirse zaten bir düzeltme olur ama burada projenin haricinde herhangi bir uygulamaya gidilmedi."