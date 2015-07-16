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Dünya
Deutsche Welle

IŞİD tarihi eserle finansman sağlıyor

ABD, Suriye’de IŞİD’in üst düzey finansörü olarak adlandırılan bir kişinin evine yaptığı baskında ele geçirilen tarihi eserleri iade etti. IŞİD’in eserleri finansman için kullandığı kesinlik kazandı.

16 Temmuz 2015 16:04


ABD özel kuvvetlerinin Suriye'de düzenlenen baskında Irak'a ait yüzlerce tarihi eseri ele geçirdi. Ele geçirilen eserler Irak'a teslim edildi. Bazıları Irak Ulusal Müzesi'nde Irak Antikalar ve Turizm Bakanı Adil Şirşab ile ABD Büyükelçisi Stuart Jones'un da katıldığı iade töreninde sergilendi.

Jones, “Bu eserler IŞİD'in -terörizm, barbarlık ve yıkımın yanı sıra- müze ve tarihi sit alanlarını yağmalayan bir suç çetesi olduğunun tartışılmaz kanıtıdır” dedi.

Jones, “Şüphesiz bunun amacı bu eserleri kara borsada satmaktı” ifadelerini kullandı.

Müzenin yeni açılan Asur salonunda sergilenen eserler arasında madeni paralar, heykeller, mücevher ve bazı küçük objeler bulunuyor.

Irak Antikalar ve Turizm Bakanı Adil Şirşab, “Madeni paralar İslami döneme ait. Bu, bu tarz mirasın dine hakaret olduğunu iddia eden terörizmin, onları satarak kar sağlamaya çalıştığının kanıtıdır” ifadelerini kullandı.

Kara borsa değeri belirsiz

Eserler, ABD komandolarının Ebu Sayyaf adlı en önemli IŞİD finansörlerinden birinin Suriye'deki evine 15 Mayıs'ta düzenlediği operasyonda ele geçirilmişti.

Ulusal Müzenin sergi bölümü başkanı Hakim el Şammari, söz konusu eserlerin çok değerli ve paha biçilemez olduğunu söyledi. Eserlerin kara borsa değeri konusunda net bir tahminde bulunamayan Şammari, ancak bunların satılsaydı IŞİD'e finansman konusunda büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Şammari, “Bu tür eserleri satarak elde ettikleri geliri mali operasyonlar, silah satın alımı, insanların IŞİD'e katılması ve otomobillere intihar bombası yerleştirilmesi gibi konularda kullanıyorlar” dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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