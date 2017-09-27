IŞİD tarafından boğazı kesilen askere görkemli tören

Ekber Karabağ / Tahran, 27 Eylül (DHA) - Geçen ay Suriye\'deki çatışmalarda IŞİD tarafından esir alındıktan sonra boğazı kesilerek öldürülen İranlı asker Muhsin Hoceci için başkent Tahran\'da görkemli bir cenaze merasimi düzenlendi.

Ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney ve birçok üst düzey siyasi ve askeri erkânın hazır bulunduğu törene yüz binlerce kişi katıldı. Merasimde, Ayetullah Hamaney Fatiha okuduktan sonra eğilerek İranlı askerin tabutunu öptü.

7 Ağustos\'ta Irak-Suriye sınırında yer alan Tanaf bölgesindeki çatışmalarda esir düşen Hoceci\'nin infaz edilirken gösterdiği soğukkanlı davranış, ülkede bir kahraman karaktere dönüşmesine neden oldu.

Öldürülen İranlı askerin cenazesi ancak önceki gün İran\'a ulaşabilmişti.

İntikam yemini etmişti: 3 ay içinde IŞİD yok olacak

Cenaze törenine İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları\'nın yurt dışı operasyonlarından sorumlu Kudüs Kuvvetleri Komutanı Kasım Süleymani ve birçok üst düzey asker katıldı.

Kasım Süleymani, İranlı asker Hoceci\'nin ölüm haberinin ardından, \"Şehidimizin kesilmiş boğazına andolsun hepsini öldürmeden oturmayacağız\" diyerek IŞİD\'ten ağır intikam alacaklarını söylemişti. Kasımi, geçen hafta yaptığı bir konuşmada, söylediği intikam yemini hatırlatarak, örgütün 3 ay içinde yeryüzünden tamamen silineceği ileri sürdü.

İranlı askerin cenazesi, yarın memleketi İsfahan eyaletine bağlı Necefabad kentinde toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:

İranlı askerin Suriye\'de IŞİD tarafından esir alınan görüntüleri

İran Lideri Ayetullah Hamaney\'in eğilerek askerin cenazesini öpmesi

İranlı asker Muhsin Hoceci için başkent Tahran\'da düzenlenen cenaze merasimi