IŞİD Suruç'ta köyü taradı, asker çareyi buldu: Sokağa çıkmayın!

IŞİD’in sınırın Suriye tarafındaki mayınlı araziden Suruç'a doçka ile ateş açması sonucu yüze yakın mermi sınıra 1,5 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağıoylum (Perepere) köyündeki evlere isabet ederken, olay yerine gelen askerin köy sakinlerine “Evlerinizden dışarı çıkmayın” uyarısı yaptığı ortaya çıktı. Suriye tarafındaki mayınlı arazinin yakınlarında bulunan araçları yakan IŞİD militanlarının açtığı ateş sonucu dün yaralanan köy sakinlerinden 8 çocuk annesi, Kobanê’li İslim Müso’nun taburcu edildiği öğrenildi.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde sınırın Suriye tarafındaki araçları ateşe veren IŞİD militanları, dün öğle saatlerinde Türkiye sınırındaki tren hattı üzerine kurdukları doçka ile Aşağıoylum Köyü’ne ateş açtı.

Aşağıoylum Köyü Muhtarı Hüseyin Gündoğdu, saat 14.00 sıralarında sınıra 1,5 kilometre uzaklıktaki köye doğru açılan ateş sonucu yüze yakın merminin evlere isabet ettiğini ve 35 yaşındaki Kobanê’li İslim Müso’nun yaralandığını söyledi. Sol omuzundan yaralanan 8 çocuk annesi Müso, bugün taburcu oldu.

Görgü tanıkları, IŞİD militanları ateş açtığı sırada bölgedeki askerlerin Oğan köyündeki karakola çekildiğini belirtirken, Hüseyin Gündoğdu, olaydan yarım saat sonra askerin olay yeri incelemesi yapmak için köye geldiğini söyledi. Gündoğdu, askerlerin köylüleri IŞİD militanları ateş açtığında evlerinden dışarı çıkmamaları konusunda uyardığını belirtti.

IŞİD saldırısına rağmen köylerini terk etmeyeceklerini söyleyen Gündoğdu, bölgedeki tansiyonun şimdilik düştüğünü ifade etti.