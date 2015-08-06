'IŞİD Suriye'nin Karyatayn şehrini ele geçirdi'

İngiltere merkezli, muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), IŞİD'in Humus'un güneyindeki Esad güçlerine ait Karyatayn şehrini ele geçirdiğini belirtti.

SOHR, IŞİD'in Çarşamba gecesi şehre saldırıları başlattığını ve Suriye ordusunun yanı sıra hükümet yanlısı silahlı güçler ile IŞİD arasında saatler süren yoğun çatışmalar yaşandığını aktarıyor.

Çatışmaların ardından örgütün şehrin kontrolünü tamamen ele geçirdiği de belirtiliyor.



BBC Türkçe'nin haberine göre, AFP'ye konuşan SOHR Genel Müdürü Rami Abdurrahman, çatışmalarda Suriye ordusu ve yönetim yanlısı güçlerden 37, IŞİD'den 23 kişinin öldüğünü belirtti.

Abdurrahman, "Karyatayn'ın antik Palmira kentini Kalamun bölgesine bağlayan uzun yol üzerinde bulunması nedeniyle stratejik bir konumda olduğunu" söyledi.

Palmira antik kenti IŞİD'in denetiminde bulunuyor.