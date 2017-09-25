IŞİD Suriye'de Rus generali öldürdü

Rusya'nın Suriye'deki üst rütbeli askeri danışmanlarından Korgeneral Valeriy Asapov'un, Deyr ez zor kentinde IŞİD'in düzenlediği havan saldırısında öldürüldüğü bildirildi.
Russia Today'in haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamayla, 5. Ordu komutanlarından Korgeneral Asapov'un, Suriye'de IŞİD'in havan saldırısı sonucu ölümcül şekilde yaralanarak yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Deyr ez zor yakınlarında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a danışmanlık yapan Asapov'un saldırı sırasında bir sahra karargahında bulunduğu aktarılan açıklamada, saldırıda Asapov'un tercümanının ve yanındaki iki albayın da hayatını kaybettiği belirtildi.
Asapov, Rusya'nın Suriye'deki üst rütbeli askeri danışmanlarından biriydi.