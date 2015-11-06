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Dünya

IŞİD Suriye'de 'kimyasal silah kullandı'

Suriye hükümeti ve muhalif gruplar tarafından kimyasal silah kullanıldığın ilişkin iddialar daha önce de gündeme gelmişti

06 Kasım 2015 10:36

Merkezi Lahey'de bulunan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), IŞİD'in Suriye'deki bir çatışmada kimyasal silah kullandığını açıkladı.

Örgüte göre, Ağustos ayında Halep'in Marea kasabasında IŞİD ve muhalif bir örgüt arasında yaşanan çatışmalarda hardal gazı kullanıldı.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, raporda en az iki kişinin hardal gazından etkilendiği ve bir bebeğin öldüğü belirtiliyor.

OPCW'nin Ekim ayı sonunda hazırlanan raporunun özeti, Perşembe akşamı yayımlandı.

Büyükelçi Ahmet Üzümcü başkanlığındaki Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün raporuyla Suriye'deki bir çatışmada kimyasal silah kullanımı ilk kez resmen doğrulanmış oldu.

Raporda, IŞİD ile o dönem Marea'yı elinde tutan diğer aşırılık yanlısı silahlı grup arasında yaşanan çatışmada kimyasal silah kullanıldığı belirlendi.

OPCW kurallar gereği raporda herhangi bir örgüt ismi anmasa da, diplomatik kaynaklar kimyasal silahın IŞİD'in girdiği çatışmada kullanıldığını bildirdi.

Deri, gözler ve ciğerlerde yanıklara yol açan hardal gazı kimyasal silah olarak kabul ediliyor.

Bu nedenle uluslararası anlaşmalar gereği kullanımı yasak.

Suriye hükümeti ve muhalif gruplar tarafından kimyasal silah kullanıldığın ilişkin iddialar daha önce de gündeme gelmişti.

Raporla, ilk kez Suriye'deki muhaliflerin hardal gazı kullandığını resmi olarak dile getirdi.

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