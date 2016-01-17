IŞİD, Suriye’de 300 kişiyi katletti!

Suriye rejimi ve muhalefeti, IŞİD'in Rakka yakınlarındaki Deyr ez-zor'da 300 kişiyi katlettiğini duyurdu. Açıklamalara göre, IŞİD çoğu kadın, çocuk ve yaşlı kişiyi öldürdü.

CNN Türk’ün haberine göre Suriye devlet televizyonu Sana'da yer aldı.

Habere göre, IŞİD militanları bir yıldır kuşatma altında tuttuğu Deyr ez-zor'da 300'e yakın kişiyi öldürdü. Öldürülenlerin çoğu kadın çocuk ve yaşlı.

Muhalif örgütlerden Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de iddiayı doğruladı.

Bu ölümler örgütün Irak ve Suriye'de gerçekleştirdiği en büyük katliamlardan biri.