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BBC Türkçe

IŞİD Suriye-Irak sınırında mülteci kampına saldırdı

IŞİD'in Iraklı mülteciler ve yerinden edilen Suriyelilerin sığındığı Haseke bölgesinde bir sınır kampı yakınlarına saldırı düzenlediği bildirildi.

02 Mayıs 2017 18:04

Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Suriye-Irak sınırı yakınlarındaki bir mülteci kampına yaptığı saldırıda sivillerin de aralarında olduğu onlarca ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırıda en az 24 kişinin hayatını kaybettiğini duyururken, Suriye rejimine yakın Sana haber ajansı, bir ölü olduğunu aktardı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden, Rami Abdül Rahman, "Haseke'de Iraklı mülteciler ve yerinden edilmiş Suriyelilerin yaşadığı kampın içinde ve dışında en az beş intihar bombacısı kendilerini patlattı" dedi.

Haseke yakınlarında gerçekleşen saldırı sonrası bölgede IŞİD'le mücadele eden ve Kürt ve Arap savaşçılardan oluşan ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri ile ağır çatışmalar yaşandı.

Hayatını kaybedenler arasında bu militanların da olduğu belirtildi.

SDG'nin IŞİD'in kalesi Rakka'dan çıkarılması için bir süredir mücadelesini yoğunlaştırdığı biliniyor.

Tabka'yı kuşatan SDG

Tabka, hem IŞİD'in Suriye'deki merkezi konumunda olan Rakka'nın ülkenin batısındaki bölgelerle bağlantısını kesmek için hem de El Esad Baraj Gölü'nün kapaklarına ve bir askeri üsse ev sahipliği yapması nedeniyle stratejik öneme sahip bir yer olarak görülüyor.

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