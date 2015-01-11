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Dünya
Deutsche Welle

IŞİD şüphelisi gözaltına alındı

Almanya’da IŞİD üyesi olduğu şüphesiyle 24 yaşındaki bir şahıs gözaltına alındı.

11 Ocak 2015 14:52


Federal Savcılık, şahsın Dinslaken'daki evinin arandığı açıkladı. Savcılık somut bir saldırı planı ya da hazırlığı olduğuna dair elde bir veri olmadığını duyurdu.

Gözaltına alınan Nils D'nin 2013 yılının ekim ayında Suriye'ye gittiği ve örgüte katıldığı sanılıyor. Şüphelinin 2014'ün kasım ayında Almanya'ya geri dönene kadar da örgütün saflarında olduğu belirtiliyor. Nils D bugün soruşturma hâkimine çıkartılacak.

Bild am Sonntag gazetesi gözaltının Amerikan istihbaratının Almanya'da muhtemel saldırılar üzerine verdiği bir bilgi üzerine gerçekleştiğini yazdı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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