IŞİD şüphelisi gözaltına alındı



Federal Savcılık, şahsın Dinslaken'daki evinin arandığı açıkladı. Savcılık somut bir saldırı planı ya da hazırlığı olduğuna dair elde bir veri olmadığını duyurdu.

Gözaltına alınan Nils D'nin 2013 yılının ekim ayında Suriye'ye gittiği ve örgüte katıldığı sanılıyor. Şüphelinin 2014'ün kasım ayında Almanya'ya geri dönene kadar da örgütün saflarında olduğu belirtiliyor. Nils D bugün soruşturma hâkimine çıkartılacak.

Bild am Sonntag gazetesi gözaltının Amerikan istihbaratının Almanya'da muhtemel saldırılar üzerine verdiği bir bilgi üzerine gerçekleştiğini yazdı.