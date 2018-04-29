IŞİD sosyal medya faaliyetlerini kriptolu mesajlaşma uygulaması Telegram'a taşıyor

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) dijital araçlar ve sosyal medyayı çok etkin kullanan bir örgüt.

Londra'da Cumartesi gecesi düzenlenen saldırıyı IŞİD'in, Telegram adlı kriptolu mesajlaşma uygulaması aracılığıyla üstlenmesiyle dikkatler örgütün sosyal medya aktivitelerine odaklandı.

IŞİD, medya aracılığıyla yürüttüğü mücadeleyi sahadaki savaştan ayrı tutmuyor ve video yaparken ya da örgüt için dijital içerik üretirken ölenleri 'medya şehitleri' olarak yüceltiyor.

Birçok örgüt gibi IŞİD sosyal medyayı, interneti propaganda yayınları ve örgüte üye toplamak için kullanıyor.

Twitter'ın IŞİD hesaplarını kapatmasıyla örgüt, duyurularını 2015 yılı Eylül ayında şifreli mesajlaşma uygulaması Telegram aracılığıyla yapmaya başladı.

IŞİD'in bu platforma yönelmesi, Telegram'ın sınırsız sayıda kullanıcıya yayın yapılmasını sağlayan 'kanal' uygulamasını başlattığı döneme denk geliyor. İnternette örgütlenen cihatçılar kısa sürede bu kanalları kendi çıkarları için manipüle etmeye başladı.

Telegram'daki faaliyetlerinin ortaya çıkması ve resmi hesapların askıya alınmasıyla, IŞİD 2016 yılı Ağustos ayında yer altına indi.

Ama örgüt, resmi açıklamaları tekrar yayınlayan ayrı kanallar da kurmuştu.

Bu kanallar IŞİD'in merkez medya operasyonlarında üretilen içerikleri eş zamanlı olarak yayınlıyor. IŞİD'in resmi haber ajansı olarak tanımladığı Amaq da bu kanallar arasında.

Nashir Haber Ajansı denilen bu 'ayna kanallar' da düzenli olarak askıya alınıyor.

IŞİD'in medyadan sorumlu militanları da, bir kullanıcı veya bir kanal oluşturup takipçi topluyor sonra bu hesapları kolaylıkla IŞİD'in bir 'ayna markası' haline getiriyor.

Bu kanallar sürekli olarak IŞİD destekçileri aracılığıyla içeriklerinin yayılmasını sağlıyor.

Popüler sosyal medya platformlarında promosyonları yasaklı olan kanallar ise, askıya alınmamak için profilleri düşük tutuyor.

Bu kanallar da genellikle takipçi sayıları 1000'i aşmadan kaldırılıyor.

Ama bu rakamlar bile IŞİD'in internet ortamındaki destekçilerine mesajlarını ulaştırmaları için yeterli.

IŞİD'in haber ajansı olarak tanımladığı Amaq, Pazar günü Telegram'da yayımladığı mesajda, "Londra'da dünkü saldırıları IŞİD savaşçıları arasındaki bir güvenlik birimi düzenledi" dedi.

Telegram, kamuya açık içeriklerin aranmasına izin vermiyor, bu da cihatçı kullanıcıların tespit edilmesini de zorlaştırıyor.

Nisan ayı ortasında Nashir ajansı 100 'ayna hesap' kurulduğu için kendisini tebrik eden bir duyuru paylaştı. Hesapların sayısının şimdi 130'u aştığı söyleniyor.

Nashir Ajansı son 12 aydır faaliyet gösteriyor. Kampanyalarının parçası olarak destekçilerinden, okurlarından yaptıkları işleri öven makaleler, görüntüler paylaşmalarını istedi, bu çağrılarına çok sayıda takipçileri yanıt verdi.

Bu kampanyalar, Telegram paylaşımlarındaki serbestlikten faydalanan IŞİD destekçileri arasında da morali arttırmayı hedefliyor.

BBC, IŞİD'in faaliyetleriyle ilgili Telegram'a da açıklama talebinde bulundu ama bir yanıt gelmedi.

Mesajlaşma uygulaması, geçen yıl Aralık ayından bu yana IŞİD destekçisi kanalların kapatılması için çaba gösteriyor.

Nashir ajansı da son dönemde Telegram'daki takipçilerine seslenen IŞİD sözcüsü olmasının yanı sıra, içeriklerinin Twitter ve Facebook'ta da paylaşılması için harekete geçti.

Bu platformlarda reklamları yapılan hesaplar da sürekli kapatılıyor.

Ajans, Instagram'da da hesaplar açtı ve ilk defa İngilizce yayına da başladı.

İngilizce olarak yaptığı duyurular arasında 22 Mart'ta Londra Westminster saldırısını üstlendikleri mesaj da var.

Uluslararası Radikalleşme ve Siyasi Şiddet Çalışmaları Merkezi'nden Charlie Winter, IŞİD'in Telegram'da amaçlarına ulaştığı görüşünde.

Winter, Telegram'ın IŞİD destekçisi kanallara karşı düzenli bir strateji izlemediğini söylüyor.

IŞİD destekçileri de örgütün mesajlarını erişimin zorlaştığı başka platformlarda yaymak yerine, Telegram'a yöneliyor.