'IŞİD Siyonistlerin projesi' diyen memur işten atıldı

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanlığı'nda memur olarak çalışan Yasmina Haifi'nin, eski adı IŞİD olan İslam devleti örgütü hakkında Twitter'da yazdığı mesaj nedeniyle işine son verildi. Milletvekilleri, Haifi'nin memuriyetten de uzaklaştırılmasını istiyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Güvenlik ve Adalet Bakanlığı adına Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'nde proje lideri olarak çalışan Yasmina Haifi, Twitter'da IŞİD'le ilgili görüşlerini paylaştı.

IŞİD'in İslam'la ilgisi bulunmadığını savunan Haifi, "IŞİD, İslam'ı karalamak amacıyla Siyonistler tarafından planlanmış bir oluşum" diye yazdı.

Haifi'nin mesajı yoğun tepkilere neden oldu. Twitter mesajının ardından, Güvenlik ve Adalet Bakanlığı ile ortak proje yürüten NCTV adlı kuruluş, Haifi'nin işine son verdi.

'Aptalca ve kabul edilemez'

Sosyal demokrat eğilimli İşçi Partisi (PvdA) üyesi olan Yasmina Haifi'ye başta kendi partisi olmak üzere birçok siyasi partiden tepki geldi.

PvdA Milletvekili Ahmed Marcouch, Haifi'nin IŞİD'le ilgili görüşlerini, "aptalca ve kabul edilemez" olarak değerlendirdi.

Marchouch, kendisi gibi Fas kökenli olan Haifi'nin Güvenlik ve Adalet Bakanlığı'nda çalışıyor olmasının, yaptığı açıklamayı daha da ağırlaştırdığını söyledi. "Böyle düşünerek terörle nasıl mücadele edecek" dedi.

Aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) milletvekilleri Yoram van Klaveren ve Louis Bontes de Haifi'nin "devletin güvenliği ve devlet sırları açısından tehlikeli olduğunu" öne sürdüler. Milletvekilleri, bakanlığın böyle düşünen memuru hakkında gerekeni yapmasını istediler.

PVV lideri Geert Wilders, Yasmina Haifi'nin açıklamasını "aptalca" diye değerlendirerek, "İpin ucunu kaçırdı, işten atın" dedi.

Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) Milletvekili Pieter Omtzigt de, "Güvenlik ve Adalet Bakanlığı'nda çalışan biri bile böyle düşünüyorsa terörle mücadele konusunda işimiz epey zor" açıklamasını yaptı.

'İfade özgürlüğümü kullandım'

Yasmina Haifi ise, "Ben ifade özgürlüğümü kullandım. Anlaşılan bunun için bedel ödemek zorundaymışım. Yaptığım açıklamaya neden mesafe koymam gerektiğini bilmiyorum, benim düşüncem bu" diye konuştu.

Haifi, Hollanda Radyosu'na yaptığı açıklamada da, "IŞİD ile siyonist İsrail devleti arasında bağlantı olduğunu gösteren çok sayıda kanıt var. Yazdığım Tweet bununla ilgiliydi" görüşünü dile getirdi.

IŞİD'le ilgili Twitter mesajını silen Yasmina Haifi, "Mesajımın işimle ilgili bu kadar siyasi duyarlılık yaratacağını bilmiyordum. Böyle bir amacım da yoktu" dedi.

Güvenlik ve Adalet Bakanlığı, Haifi'nin memuriyete devam edipi edemeyeceği konusunda henüz bir açıklama yapmadı.