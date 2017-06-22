IŞİD, sivillerin kaçışını önlemek için çocuklarını hedef alıyor

BM Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, IŞİD'in kontrolünde olan Musul'u ele geçirmek için Irak ordusunun ilerlemesi sürerken, kentin merkezinde küçük bir alana sıkışmış olan grup kaçan sivilleri caydırmak için çocuklarını öldürmeye başladığını bildirdi. Kurum, IŞİD'in hakimiyetinden bu yana Irak’ta bin 75 çocuğun öldürüldüğünü açıkladı.

UNICEF, IŞİD kontrolündeki mahallelerden kaçan sivillerin çocuklarını hedef alan birçok olay tespit ettiklerini açıkladı.

Kurumun Irak temsilcisi Peter Hawkins "[IŞİD] insanların kaçmasını engellemek için çocukları hedef alıyor" diye konuştu. Hawkins sözlerine "Bu da savaşın ne kadar ayrım gözetmez ve felaket olduğu gösteriyor" şeklinde devam etti.

Irak silahlı güçleri bir yandan son bir haftadır Musul'un "Eski Şehir" olarak bilinen mahallelerinde IŞİD'in sıkıştırıldığı alanları ele geçirirken, diğer yandan 100 binden fazla Iraklının yaşadığı bu bölgede sivil ölümlerin önüne geçmeye çalışıyor.

Irak'ta ölen çocuklar

UNICEF verilerine göre ülkede beş milyondan fazla çocuk acil yardıma ihtiyaç duyuyor. Kurum, IŞİD'in 2014 yılında ülkenin yaklaşık üçte birini ele geçirmesinden bu yana 1075 Iraklı çocuğun öldürüldüğünü, bin 130 çocuğun da yaralandığını açıkladı.

Gene aynı verilere göre sadece son altı ayda Irak'taki savaş 152 çocuğun hayatına mal oldu. 255 çocuk da yaralanırken aynı zamanda bir milyondan fazla çocuk okula gidemiyor.

Açıklamada "yakın tarihteki en acımasız savaşlarda öldürüldüler, yaralandılar, kaçırıldılar, ateş etmeye ve öldürmeye zorlandılar" dendi.

UNICEF, 18 yaş altındaki en az 231 çocuğun IŞİD ve diğer silahlı gruplar tarafından savaşmaya zorlandığını kaydetti.

Gelecekleri yok ediliyor

Sözlerine devam eden UNICEF Irak temsilcisi Hawkins, "Ülkenin gelecekteki güvenliği ve ekonomik gücü bugün çocuklara ne olduğuna bağlı" şeklinde konuştu.

Musul'u IŞİD'in elinden alma operasyonu şu ana kadar binlerce sivilin ölümüne neden oldu. Irak hükümeti, 850 binden fazla sivilin operasyonların başladığı Ekim ayından bu yana evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Şehrin batısındaki mahallelerin bir kısmı top atışı ve hava saldırılarından dolayı tamamıyla yok olmuş durumda.

Öte yandan Irak ordusu Perşembe günü Musul'daki El Nuri Camii'nin IŞİD tarafından havaya uçurulduğunu açıkladı.

IŞİD ise saldırıyla ilgili ABD'yi suçladı. Ulu Camii olarak da bilinen El Nuri, IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin 2014'te "hilafet" ilan ettiği camiydi.

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Reuters/AP/ÇÖ/GA