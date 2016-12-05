IŞİD Sirte Limanı'ndan püskürtüldü

Libya'da hükümete bağlı birliklerin sözcüsü Reda Issa, Sirte'de IŞİD'in elindeki son mahalleyi de kontrol altına aldıklarını söyledi. Issa, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, bölgede saklanmış olabilecek IŞİD militanlarını aradıklarını belirtti.

Sirte, Libya'da IŞİD'in kalesi sayılıyordu. Radikal İslamcı IŞİD, Akdeniz kıyısındaki limanda bazı dönemlerde yaklaşık 300 kilometrelik bölümü kontrol ediyordu. Geçen mayıs ayında Birlemiş Milletler (BM) tarafından tanınan ulusal birlik hükümetine bağlı güçler tarafından Sirte'yi IŞİD'in elinden kurtarabilmek için bir operasyon başlatılmıştı.

Ancak IŞİD savaşçıları intihar saldırıları ve keskin nişancılar ile direniş göstermişti. Aylar boyunca sokak çatışmalarının yaşanmasının ardından ABD güçleri, operasyona havadan destek vermeye başlamıştı. Sirte Limanı, 2015 mayısından beri IŞİD'in kontrolünde bulunuyordu.

Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında öldürülmesiyle Libya'da iç savaş başlamıştı. Bunun yanı sıra iktidar mücadelesi veren iki hükümetin bulunması, IŞİD'in işine yaramıştı. Sirte'nin ele geçirilmesinin ardından hala bazı IŞİD militanlarının ülkenin güney ve doğusunda bölgelerde bulunduğu, ancak hiçbir yeri kontrolleri altında tutmadığı belirtiliyor.

Bu arada ülkede iktidar mücadelesi de sürüyor. BM'nin tanıdığı ulusal birlik hükümeti, ülkenin doğusundaki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi tarafından tanınmıyor.

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dpa/DW/JD/GA