IŞİD, Sidney'de kafe basıp içeridekileri rehin aldı iddiası

Avustralya'nın Sidney kentindeki bir kafeteryada bulunan yaklaşık 13 kişinin Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) terör örgütü üyelerince rehin alındığı iddia edildi.

Kent merkezindeki Martin Place Caddesi'nde faaliyet gösteren Lindt kafeye gelen silahlı kişiler, burada bulunanları rehin aldı.

Kafenin camına yaklaştırılan rehinelere, üzerinde Arapça yazılar bulunan ve IŞİD bayrağına benzeyen bir bayrağı sallandırıldığı, yakındaki binaları tahliye eden polisin bölgede geniş güvenlik önlemi aldığı bildirildi.

Avustalyalı Channel 7, rehinelerden üçünün kafeden koşarak çıktığını gösteren görüntüler verdi ancak bu kişilerin kendilerinin mi kaçtığı yoksa serbest mi bırakıldıkları henüz bilinmiyor.

Avustralya Başbakanı Tony Abbott, Sidney kentinde devam eden rehine olayıyla ilgili, “Tek amaçları korkutmak. Avustralya barışçıl, güvenli bir ülke, Avustralyalılar normal yaşantısına devam etsin” dedi.

Başbakan Abbott, başkent Canberra'da düzenlediği basın toplantısında, “Amaçlarını, neden yaptıklarını bilmiyoruz ama bazı ipuçları var” diye konuştu.

İpuçları hakkında bilgi vermeyen Abbott, çok fazla açıklama yapmayacağını, polisin profesyonelce çalıştığını ifade ederek, “Çok kötü, huzur bozucu bir olay. Endişelerinizi anlıyorum, dualarımız bu durumda olanlarla (rehinelerle). Tek amaçları korkutmak. Avustralya barışçıl, güvenli bir ülke. Avustralyalılar normal yaşantısına devam etsin” değerlendirmesinde bulundu.

El Nusra şüphesi

Kafeye yerel saatle 09.45'te gelen ve henüz sayıları bilinmeyen şüphelilerin kafenin kapısını kilitlediği, başlarına Arapça yazılar bulunan bandaj taktıkları, ayrıca kafeteryanın camına, üzerinde Arapça yazılar bulunan bir bayrağı çalışanlara bir süre astırdığı görüldü.

Avustralya medyasında yer alan haberlere göre, rehine alma olayını El Nusra örgütü üyeleri gerçekleştirdi. Ancak bu haberler yetkililer tarafından henüz doğrulanmadı.

Rehine sayısı çelişkili

İlk yapılan açıklamalarda rehine sayısı 13 olarak belirtilirken, Lindt kafe Avustralya yöneticisi Steve Loan, olay sırasında içeride 10 çalışan ve 30 müşteri bulunduğunu ileri sürdü. Ancak polis yetkilileri, rehine sayısı konusunda bilgi vermedi.

ABD: Yakın takipteyiz

ABD Dışişleri Bakanlığı, Avustralya'nın Sidney kentinde bir kafede devam eden rehine olayını yakından takip ettiklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada, Sidney kentinde bir kafede bulunanların şüphelilerce rehine alınmasını yakından izlediklerini belirterek, dualarının rehin alınan kişilerle olduğunu kaydetti.

ABD vatandaşlarına ve diğerlerine bir sonraki duyuruya kadar olayın meydana geldiği Martin Place Caddesi civarından uzak durmalarını tavsiye ettiklerini ifade eden Psaki, kentteki Amerikan vatandaşlarının dikkatli olmayı sürdürmesini istedi. Psaki, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Martin Place Caddesi etrafındaki diğer binalarla Sidney'deki ABD Başkonsolosluğu'nun güvenlik tedbirli tahliye edildiğini teyit edebilirim. Küçük bir grup konsolosluk çalışanı, güvenli bir noktadan çalışmalarını sürdürüyor. Konsolosluk, Avustralyalı yetkililerle yakın temas halinde olmayı sürdürüyor.”