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Dünya
Deutsche Welle

IŞİD sempatizanlarının Twitter hesapları hacklendi

Anonymous’a bağlı ABD’li bir hacker Orlando saldırısından sonra IŞİD yanlısı Twitter hesaplarını ele geçirerek pornografik görüntüler ve eşcinsellere yönelik destek mesajları yayınladı.

17 Haziran 2016 15:31


Orlando'da bir gece kulübüne düzenlenen, 49 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından ABD'li bir hacker, terör örgütü IŞİD'e destek veren bazı kullanıcıların Twitter hesaplarını ele geçirdi. Hacker, hesaplarda pornografik görüntülerin yanı sıra eşcinsellere destek veren mesajlar da yayınladı.

Hacker Grubu Anonymous'a bağlı olduğunu söyleyen eylemci Washington Post'a verdiği röportajda, ''Hükümet bir süredir özellikle sosyal medyada üzerine düşeni yapmıyor. Her tarafta kafa kesme görüntüleri var. Çocuklar da internete giriyor ve bu görüntüleri görmemeliler'' ifadelerini kullandı.

Wauchula Ghost kullanıcı ismini kullanan hacker, ‘‘IŞİD porno sevmiyor.. Genel olarak kadınlardan hoşlanmıyorlar. Biz de bunu kullanarak onlarla eğlenmeye ve çevrimiçi varlıklarını zayıflatmaya başladık‘‘ diye konuştu.

Wauchula Ghost, IŞİD taraftarlarının şiddete teşvik eden mesajlarını silerek, bunların yerine çıplak kadın fotoğrafları yayınladı. Bazı kullanıcıların avatarlarında, ‘‘Pornoya bayılırım‘‘ yazısı göze çarpıyor.

‘‘Saldırgan da internette radikalleşti‘‘

IŞİD'in internette oldukça aktif olduğu, mesajlarını buradan dünyaya yaydığı ve sanal dünyadan yararlanarak kendine yandaş bulduğu biliniyor. ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI Direktörü James Comey de ağırlıklı olarak eşcinsellerin gittiği ‘‘Pulse‘‘ adlı gece kulübünü kana bulayan Orlando saldırganı Omer Mateen'in, kısmen internet üzerinden radikalleştiğinden oldukça emin olduğunu söylemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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