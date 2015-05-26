IŞİD sempatizanı gence hapis cezası

Terör örgütüne üye olmak ve bombalı saldırı tasarlamak iddialarıyla St. Pölten'de yargılanan
genç, hakkındaki suçlamaları kabul etti. Dört saat süren duruşma sonunda Türk genci 16 ayı
tecil edilmek suretiyle 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İddianameye göre, 2007'de Türkiye'den ailesiyle Avusturya'ya göç eden genç Suriye'ye
gitmek için IŞİD'le temasa geçti. Ancak Suriye'ye gitmeden önce Viyana istasyonuna yönelik
bir saldırı planladı. Bunun için de internette bomba yapımı konusunda bilgi topladı.
Gencin avukatı Rudolf Mayer Fransız Haber Ajansı'na (AFP) yaptığı
açıklamada yakında 15
yaşına girecek olan müvekkilinin bomba yapımı konusunda yalnızca ‘'düşünce aşamasında''
olduğunu belirterek, IŞİD tarafından istismar edildiğinin de farkına vardığını söyledi.
Sanık, radikal eğilimleri nedeniyle sınıf arkadaşları ve annesinin dikkatini çekmişti.