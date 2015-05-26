IŞİD sempatizanı gence hapis cezası

Terör örgütüne üye olmak ve bombalı saldırı tasarlamak iddialarıyla St. Pölten'de yargılanan

genç, hakkındaki suçlamaları kabul etti. Dört saat süren duruşma sonunda Türk genci 16 ayı

tecil edilmek suretiyle 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İddianameye göre, 2007'de Türkiye'den ailesiyle Avusturya'ya göç eden genç Suriye'ye

gitmek için IŞİD'le temasa geçti. Ancak Suriye'ye gitmeden önce Viyana istasyonuna yönelik

bir saldırı planladı. Bunun için de internette bomba yapımı konusunda bilgi topladı.

Gencin avukatı Rudolf Mayer Fransız Haber Ajansı'na (AFP) yaptığı

açıklamada yakında 15

yaşına girecek olan müvekkilinin bomba yapımı konusunda yalnızca ‘'düşünce aşamasında''

olduğunu belirterek, IŞİD tarafından istismar edildiğinin de farkına vardığını söyledi.

Sanık, radikal eğilimleri nedeniyle sınıf arkadaşları ve annesinin dikkatini çekmişti.

