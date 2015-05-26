T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

IŞİD sempatizanı gence hapis cezası

Avusturya'da 14 yaşındaki bir Türk genci, IŞİD'i desteklediği gerekçesiyle 8 ay hapse mahkum oldu.

26 Mayıs 2015 20:01

Terör örgütüne üye olmak ve bombalı saldırı tasarlamak iddialarıyla St. Pölten'de yargılanan
genç, hakkındaki suçlamaları kabul etti. Dört saat süren duruşma sonunda Türk genci 16 ayı
tecil edilmek suretiyle 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İddianameye göre, 2007'de Türkiye'den ailesiyle Avusturya'ya göç eden genç Suriye'ye
gitmek için IŞİD'le temasa geçti. Ancak Suriye'ye gitmeden önce Viyana istasyonuna yönelik
bir saldırı planladı. Bunun için de internette bomba yapımı konusunda bilgi topladı.
Gencin avukatı Rudolf Mayer Fransız Haber Ajansı'na (AFP) yaptığı
açıklamada yakında 15
yaşına girecek olan müvekkilinin bomba yapımı konusunda yalnızca ‘'düşünce aşamasında''
olduğunu belirterek, IŞİD tarafından istismar edildiğinin de farkına vardığını söyledi.
Sanık, radikal eğilimleri nedeniyle sınıf arkadaşları ve annesinin dikkatini çekmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AvusturyaTürkIŞİDTürkiyeSuriyeViyanaRudolf Mayer Fransız Haber AjansıDeutsche Welle Türkçe AFPE

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24