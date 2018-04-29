IŞİD savaş ganimetlerini 'yurtdışına kaçırıp aklıyor'

İngiltere'de yayınlanan Financial Times gazetesi, Irak ve Suriye'deki topraklarını kaybetmekte olan Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD), elindeki parayı diğer ülkelere ihraç ettiği ve akladığını anlatan bir özel haber yayınladı.

"Savaş ganimetlerinin ihracı" başlıklı habere tam sayfa ayıran gazete, örgütün elindeki parayı aklamak için bazı işadamları üzerinden çeşitli işletmeler satın aldığı ve bunların örgüte uzun süreli planlarında finansman sağlayabileceğini yazdı.

Erika Solomon ve Ahmad Mhidi imzalı haberde, örgütün hâlâ günlük 1 milyon dolara yakın petrol geliri olduğu tahmin edildiği aktarılırken, IŞİD'in elindeki toprakları kaybetmeden önce tüm servetini aklamayı hedeflediğine dikkat çekildi.

Arap ülkelerinde gayrı resmi para transferi yapan aracıların anlatımları da haberde yer aldı.

Antakya'da yaşayan bir para transferi işletmesi sahibinin yaşadıkları şöyle aktarıldı:

"Ammar, yıllardır Antakya'da para transferi yapan küçük bir şirket işletiyordu. Genelde Suriyeli sığınmacıların para transferlerini yapan Ammar, bu yazdan beri her hafta güvenlik güçleri tarafından ziyaret ediliyor.

"Ammar görevlilerin IŞİD'in para transferlerinin peşine düştüğünü bilse de kendisi IŞİD'le alakası olmayan bir kasabadan geldiği için neden incelemeye alındığını anlayamamıştı. Ammar'ın bilmediği şey ise kasabasının IŞİD'in para transferi yaptığı bir üsse dönüştüğüydü.

"IŞİD Irak ve Suriye'den Avrupa kentlerine taşınırken Batılı hükümetler örgütün parasını diğer ülkelere taşımasından endişeleniyor."

Habere göre örgüt parasını diğer ülkelere taşımak için çeşitli yöntemler kullanıyor.

Bunlardan biri, gayrı resmi para transferi yöntemlerini kullanmak. Bununla Avrupa'da yaşayan örgüt üyelerine milyonlarca dolar göndermeleri mümkün. Bu tür para transferleriyle uğraşanlar örgütün İdlib'de cihatçılar tarafından kontrol edilen bölgelere onlarca milyon dolar gönderdiği, bu paraların kolaylıkla Türkiye'ye kaçırılabildiğini anlatıyor.

Bir diğer yöntem ise tanıdık işadamları üzerinden yatırım yapma. IŞİD bu sayede parasını akladığı gibi bu yatırımla düzenle gelir imkanına kavuşuyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin hazırladığı ve Financial Times'ın da incelediği bir rapora göre örgütün bu sayede Suriye ve Irak'ta savaş sonrası inşaat faaliyetlerinden kâr etmesi bile mümkün. Gazeteye göre Irak'ta IŞİD'in bu tür faaliyetleriyle ilgili bilgi sahibi olanlar devlete bilgi vermiyor. Bunun arkasında hem devletin bir şey yapacağına inanmamaları, hem de haber verdikleri kişilerin devlet içindeki IŞİD köstebekleri olma ihtimali yatıyor.

Son dönemde kullanılmaya başlanan bir yöntem ise örgütün kendi bastırdığı paraların kullanımını zorunlu hale getirmesi. 2015'te basılmaya başlanan ancak kullanımı zorunlu kılınmayan altın dinar ve gümüş dirhemler son aylarda IŞİD'in vergi toplarken zorunlu kıldığı bir para birimi oldu. Yerel halktan ödeme yapmadan önce ellerindeki Suriye liralarını ve ABD dolarlarını bu para birimine çevirmesini talep eden IŞİD, topladığı nakdi diğer ülkelere kaçırıyor.