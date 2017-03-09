T24 LogoT24 Logo
Gündem

IŞİD sanığı, “sağlık sorunları” gerekçesiyle tahliye edildi

Beyoğlu'nda 8 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili yargılanan sanık tahliye edildi

09 Mart 2017 20:57

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 19 Mart 2016 tarihinde canlı bomba Mehmet Öztürk'ün kendini patlatması sonucu 3'ü İsrail biri İran vatandaşı 4 turistin yaşamını yitirdiği, 44 kişinin de yaralanmasına ilişkin dava kapsamında IŞİD terör örgütü yöneticisi ve üyeliğinden tutuklu 5 sanık hakim karşısına çıktı. Örgüt yöneticisi olmakla suçlanan Erkan Çapkın ilk duruşmada sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliye edildi.

Cumhuriyet’ten Canan Coşkun’un haberine göre, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanıklar cezaevlerinden getirilmedikleri için Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. 

Duruşmada tahliye edilen Erkan Çapkın, eski savunmasını tekrar ettiğini belirti. Kardeşi olan Ercan Çapkın ise savunmasında, “IŞİD terör örgütü ile ve İstanbul'daki saldırı olayı ile herhangi bir irtibatım yoktur. Saldırıyı gerçekleştiren Mehmet Öztürk adlı şahsı tanımam. Herhangi bir şekilde yasal yollardan veya yasa dışı yollarsan yurt dışına çıkmadım. Kendi ismimin dışından herhangi bir isim veya kod isim kullanmadım. Adıyaman Menzil grubu, Gaziantep Danacık'ta bulunan Kadiri tarikatına ait toplantılarına katıldım. Bunun dışında İslami yapılarda adı ön plana çıkmış kişilerin toplantılarına da katıldım” dedi.

Savunmaların ardından ara karar oluşturan heyet, sanıklar Hüseyin Kaya, Ercan Çapkın, İbrahim Güler ve Mehmet Mustafa Çevik'in tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, Ercan Çapkın'ı sağlık sorunu nedeniyle cezaevinde tutulmasının orantılı olmayacağı gerekçesiyle tahliye etti. Heyet, emniyetten sanıkların görüşme yaptığı kişiler arasında IŞİD ve El Kaide terör örgütleri ile irtibatlı kişiler bulunup bulunmadığının sorulmasına hükmetti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

 

ETİKETLER

ışidbeyoğlusanıksağlıkHüseyin KayaErcan Çapkınİbrahim GülerMehmet Mustafa Çevik

İlgili Haberler

Mahkemeden Adnan Oktar’a ret

Oktar, Beyoğlu'nda yaşanan terör saldırısının davasına müdahil olmak istemişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24