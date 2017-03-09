IŞİD sanığı, “sağlık sorunları” gerekçesiyle tahliye edildi

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 19 Mart 2016 tarihinde canlı bomba Mehmet Öztürk'ün kendini patlatması sonucu 3'ü İsrail biri İran vatandaşı 4 turistin yaşamını yitirdiği, 44 kişinin de yaralanmasına ilişkin dava kapsamında IŞİD terör örgütü yöneticisi ve üyeliğinden tutuklu 5 sanık hakim karşısına çıktı. Örgüt yöneticisi olmakla suçlanan Erkan Çapkın ilk duruşmada sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliye edildi.

Cumhuriyet’ten Canan Coşkun’un haberine göre, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanıklar cezaevlerinden getirilmedikleri için Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada tahliye edilen Erkan Çapkın, eski savunmasını tekrar ettiğini belirti. Kardeşi olan Ercan Çapkın ise savunmasında, “IŞİD terör örgütü ile ve İstanbul'daki saldırı olayı ile herhangi bir irtibatım yoktur. Saldırıyı gerçekleştiren Mehmet Öztürk adlı şahsı tanımam. Herhangi bir şekilde yasal yollardan veya yasa dışı yollarsan yurt dışına çıkmadım. Kendi ismimin dışından herhangi bir isim veya kod isim kullanmadım. Adıyaman Menzil grubu, Gaziantep Danacık'ta bulunan Kadiri tarikatına ait toplantılarına katıldım. Bunun dışında İslami yapılarda adı ön plana çıkmış kişilerin toplantılarına da katıldım” dedi.

Savunmaların ardından ara karar oluşturan heyet, sanıklar Hüseyin Kaya, Ercan Çapkın, İbrahim Güler ve Mehmet Mustafa Çevik'in tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, Ercan Çapkın'ı sağlık sorunu nedeniyle cezaevinde tutulmasının orantılı olmayacağı gerekçesiyle tahliye etti. Heyet, emniyetten sanıkların görüşme yaptığı kişiler arasında IŞİD ve El Kaide terör örgütleri ile irtibatlı kişiler bulunup bulunmadığının sorulmasına hükmetti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.