Mahkemeden Adnan Oktar’a ret

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 19 Mart 2016'da canlı bomba Mehmet Öztürk'ün kendini patlatması sonucu 8 turistin hayatını kaybettiği, 44 kişinin de yaralandığı terör saldırısıyla ilgili 5 tutuklu sanığın yargılandığı davada 1 kişi tahliye edildi. Davaya müdahil olarak katılma talebinde bulunan Adnan Oktar'ın talebi reddedildi.

Müşteki Adnan Oktar'ın avukatı Aysu Yılmaz, "Sanıklardan Hüseyin Kaya'nın cep telefonunda yapılan incelemede, müvekkilim hakkında araştırma yaptığına dair bazı tespitlere ulaşılmıştır. Bunun suikast teşebbüsü olduğunu düşünüyoruz. Müvekkilim zarar görmüş ve kendisini emniyet tarafından resen koruma verilmiştir. Sanıklardan şikayetçiyiz. Davaya katılmak istiyoruz" dedi. Avukatın davaya müdahil olma talebi Adnan Oktar'ın saldırıda yaralanmadığı gerekçesiyle reddedildi.

5 tutuklu sanık yargılanıyor

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Mustafa Ç., Erkan Ç., Ercan Ç., Hüseyin K. ve İbrahim G. duruşmada yer almadı. Sanıklar tutuklu bulundukları cezaevlerinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Müdahil talebinde bulunan Adnan Oktar'ın avukatı Aysu Yılmaz duruşmada hazır bulundu.

Sanık Hüseyin K., "Ben cezaevinde olduğumdan dolayı avukatımla hiç görüşemedim. Bu nedenle savunma yapamayacağım. Süre talep ediyorum" dedi.

"İnşaatta çalışırken tanıştım"

Sanık Mehmet Mustafa Ç. savunmasında diğer sanıkları tanımadığını belirterek, "Sanıklardan Hüseyin K. ile 4 yıl önce Elazığ'da inşaatlarda çalışırken tanıştım. Daha sonra ben Adıyaman'a gittim. Sonra irtibatımız kesildi. Yakalama tarihinden 3 gün önce Gaziantep'te geziyordum. Kendisi ile karşılaştık. Sonra birlikte aynı evde kalmaya başladık. 3-4 gün sonra polis operasyon yaptı yakalandık" dedi.

"İrtibatım yok"

Sanıklardan Ercan Ç. da savunmasında, "İstanbul'daki saldırı olayıyla ilgili irtibatım yok. Saldırıyı gerçekleştiren Mehmet Ö.'yü tanımam. Sanıklardan Erkan kardeşim olur. Diğer sanıkları ise tanımıyorum. Market işletmeciliği, konfeksiyon ve kırtasiye işletmeciliği yapıyorum. Gaziantep'e mültecilerin gelmesi nedeniyle dükkanım ev arayanların uğrak yeriydi. Ben de komisyonculuk yapıyordum. Bu şekilde bahsedilen bağ evinin kiralanmasına aracılık ettim. Kiralayan Hasan isimli kişinin kimlik bilgilerini bilmiyorum. Bu evin kiralanmasından sonra şahıslarla görüşmedim" dedi.

Sanık Erkan Ç. ve Hüseyin K. önceki duruşmada verdiği ifadelerini tekrar ettiklerini söyledi.

1 kişi tahliye edildi

Duruşma sonunda sanıklardan Erkan Ç.'ye yurt dışına çıkma yasağı konularak haftanın iki günü karakola giderek imza vermek şartıyla tahliyesine karar verildi. Duruşma dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ileri bir tarihe ertelendi.