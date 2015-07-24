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Politika

'IŞİD'in saldırdığı Urfa'da Emniyet'in dinci terörle mücadelede görevli tek rütbeli personeli yok!'

Sözcü Ankara Temsilcisi: IŞİD operasyonları tamamen halkın gazını almaya yönelik

24 Temmuz 2015 18:19

Uzun yıllar polis muhabirliği yapan Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, son günlerde art arda gelen saldırılar ve IŞİD'in askere ateş açmasıyla gündeme gelen güvenlik zafiyeti tartışmasını değerlendirirken, "Şanlıurfa'da dinci terörle, IŞİD'le mücadele eden Emniyet'in C Şubesi'nde bir tane rütbeli personel yok. Hâl böyle olunca bu mücadeleyi kiminle sağlayacaksınız" dedi.

CNN Türk'te Saynur Tezel'in sunduğu "Günlük" programına konuk olan Saygı Öztürk, IŞİD'e yönelik operasyonların "inandırıcı olmadığını" öne sürdü. Öztürk "Terör eylemlerini önceden önleyemeyemeyen hükümet, tamamen halkın gazını almak veya örgüte gözdağı vermek için bu operasyonları yaptı" diye konuştu.

Saygı Öztürk'ün açıklamaları özetle şöyle:

"Son yıllarda terörle mücadele ciddi manada yapılmadı. Çözüm süreci ve terörle mücadele birbirine karıştı. Örgüt üyelerine yönelik herhangi bir müdahalede bulunulmadı, bulunulduğu zamanda görevden alındı.

Bugün IŞİD'e yönelik başlatılan operasyonlar tamamen halkın gazını almak veya örgüte gözdağı vermek için yapıldı. Gözaltına alınan isimler İç Güvenlik Yasası doğrultusunda 'makul şüpheli' olarak gözaltına alındı. Emniyet'in silkeleme yöntemiyle haklarında bilgiler alınmaya çalışılacaktır. IŞİD'le mücadele etmesi gereken, Emniyet'in dinci terörle mücadelede görevli C Şubesi'nden Şanlıurfa'da hiçbir rütbeli personel bulunmuyor. Bir tane rütbeli personel, müdür, başkomiser, komiser yok. Hâl böyle olunca bu mücadeleyi kiminle sağlayacaksınız?

Bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da 'güvenlik zafiyetimiz var' açıklaması yaptı. Halkın güvenliği tehlike altında. Bu nedenle vatandaşlara 'korkuya kapılmayın' mesajları peş peşe veriliyor. Önceden terör eylemlerini önleyemezseniz tabii ki vatandaşın korkusu artacaktır."

 

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