T24 LogoT24 Logo
Dünya

IŞİD Rojava’da Til Temir’e intihar saldırısı düzenledi, 20 kişi hayatını kaybetti

Saldırılar akaryakıt tankerleriyle yapıldığı için Cizir Kantonu’na akaryakıt kamyonlarının girişi yasaklandı

11 Aralık 2015 10:45

Rojava dün akşam IŞİD'in düzenlediği intihar saldırılarıyla sarsıldı. 'Cizire Kantonu’na bağlı Til Temir kentinde bomba yüklü 3 kamyonla düzenlenen intihar saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuk olan en az 20 kişi yaşamını kaybetti.

Hawar Haber Ajansı’nın (ANHA) haberine göre, dün akşam saat 17.30 sıralarında halk pazarı, hastane önü ve çarşı merkezinde gerçekleştirilen 3 ayrı saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırıda yaralananlar Kamışlı, Haseke ve Serekaniye kentlerine sevk edildi.

Olay yerinden geçen ilk fotoğraflar saldırının şiddetini ortaya koyarken, patlamaların etkisiyle bazı binaların yıkıldığı görüldü.

Saldırıların akaryakıt tankerleri ile yapılması nedeniyle, akaryakıt taşıyan kamyonların Cizire Kantonu’na girişleri yasaklandı.

Cizire Kantonu Eş Başkanlığı tarafından saldırının ardından yapılan yazılı açıklamada ise saldırının IŞİD tarafından gerçekleştirildiği ve sivil halkı hedef alan bir katliam olduğu belirtilerek, “Saldırıların halkların kardeşliğine dayalı ortak yaşam ilkelerinin şekillendiği Rojava topraklarında Suriye Muhalif Güçlerinin ilk defa gerçekleştirdikleri Demokratik Suriye Kongresi’nden hemen sonra gerçekleşmiş olması tesadüf değildir” denildi.

ETİKETLER

ışidrojavatil temircizir kantonu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24