IŞİD Rojava’da Til Temir’e intihar saldırısı düzenledi, 20 kişi hayatını kaybetti

Rojava dün akşam IŞİD'in düzenlediği intihar saldırılarıyla sarsıldı. 'Cizire Kantonu’na bağlı Til Temir kentinde bomba yüklü 3 kamyonla düzenlenen intihar saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuk olan en az 20 kişi yaşamını kaybetti.

Hawar Haber Ajansı’nın (ANHA) haberine göre, dün akşam saat 17.30 sıralarında halk pazarı, hastane önü ve çarşı merkezinde gerçekleştirilen 3 ayrı saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırıda yaralananlar Kamışlı, Haseke ve Serekaniye kentlerine sevk edildi.

Olay yerinden geçen ilk fotoğraflar saldırının şiddetini ortaya koyarken, patlamaların etkisiyle bazı binaların yıkıldığı görüldü.

Saldırıların akaryakıt tankerleri ile yapılması nedeniyle, akaryakıt taşıyan kamyonların Cizire Kantonu’na girişleri yasaklandı.

Cizire Kantonu Eş Başkanlığı tarafından saldırının ardından yapılan yazılı açıklamada ise saldırının IŞİD tarafından gerçekleştirildiği ve sivil halkı hedef alan bir katliam olduğu belirtilerek, “Saldırıların halkların kardeşliğine dayalı ortak yaşam ilkelerinin şekillendiği Rojava topraklarında Suriye Muhalif Güçlerinin ilk defa gerçekleştirdikleri Demokratik Suriye Kongresi’nden hemen sonra gerçekleşmiş olması tesadüf değildir” denildi.