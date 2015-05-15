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Dünya
Deutsche Welle

IŞİD Ramadi’de hükümet binalarını ele geçirdi

IŞİD Irak’ın batısındaki Ramadi’nin büyük bir kısmını ele geçirdi.

15 Mayıs 2015 21:54


Şehirdeki güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada radikal İslamcı grubun aralarında yerel yönetim binası ve yerel polis merkezinin bulunduğu hükümet binalarını ele geçirdiği belirtildi. Böylece örgüt Ramadi'nin yaklaşık yüzde 90'ını kontrol altına almış oldu.

Anbar Eyaleti'nin başkenti olan ve Bağdat'ın yaklaşık 110 kilometre batısında yer alan Ramadi aylardır IŞİD ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalara sahne oluyordu.

Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre Bağdat'taki merkezi hükümet ile Sünni isyancılar arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle yaklaşık 3 milyon kişi ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.

Palmira'da önlemler artırıldı

Öte yandan IŞİD'in Suriye'de ilerleyişi nedeniyle dünyaca ünlü antik kent Palmira'daki birliklerin sayısının artırıldığı bildirildi. Eyalet valisi Talal Barasi Palmira'nın ‘'kontrol altında'' olduğunu açıkladı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye ordusunun bölgede örgüte yönelik hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Gözlemevinin verdiği bilgilere göre örgüt Palmira'ya düzenlediği saldırılarda çevre köylerden 26 kişiyi öldürdü. Perşembe gününden bu yana ise çatışmalarda 73 askerin ve 65 IŞİD militanının öldüğü tahmin ediliyor.

Nimrud ve Hatra gibi antik kentlerin IŞİD tarafından yerle bir edilmesi Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Palmira için de endişeyi artırıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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