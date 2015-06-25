'IŞİD Rakka'da yaşayan Kürtleri sürgüne gönderiyor'

Daily Telegraph gazetesi, Suriye'de Kürt Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) Rakka'ya 50 kilometre yaklaşması üzerine Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Rakka'daki Kürtleri şehirden sürmeye başladığı belirtiyor.

"Kürt mahallerinde dağıtılan el ilanlarında tüm Kürtlerin şehri 72 saat içerisinde terk etmesi gerektiği, aksi takdirde Şeriat mahkemelerinde yargılanacakları yazıyor" denen haberde, Kürt evlerinin de kırmızı boyalarla işaretlendiğini ifade ediliyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Rakka'nın Kürt mahallelerinde megafonlarla yapılan anonslarda ise IŞİD militanlarının "Haçlı koalisyonuyla işbirliği yapıyorsunuz" dediği aktarılıyor.

Gazeteye konuşan eski Rakka kent konseyi üyesi ve Kürt aktivist İbrahim Müslim, "Bize sürgün kararının 'Kürt - Haçlı işbirliği'nin bir sonucu olduğunu söylüyorlar" diyor.

Kürtlerin Rakka'nın kuzeyindeki Kürt kantonlarına gitmemeleri için Tel Abyad ve Kobani yollarının kesildiği de belirtilen haberde, Kürt ailelerin Palmyra'ya yönlendirildiği ifade ediliyor.

Yaklaşık Kürt 200 ailenin Rakka'dan ayrıldığı bilgisinin yer aldığı haberde IŞİD kontrollerini atlatarak Kobani'ye gelmeyi başaran Cevan Ali'nin anlattıklarına da yer veriliyor:

"Evimizi ve tüm eşyalarımızı geride bıraktık. Rakka'da sürekli olarak istismara maruz kalıyorduk. Kürtleri keyfi biçimde gözaltına alıyorlardı. Mahallemizde suyu ve gıda yardımlarını kesiyorlardı. İnsanın evini bırakıp gitmesi çok zor."

YPG'nin Rakka'ya yaklaşması nedeniyle IŞİD'in şehirdeki savunma mevzilerinigüçlendirmeye başladığı haberleri de gelmişti.