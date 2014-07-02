IŞİD, Rakka'da Scud füzesiyle şov yaptı

Haftasonu halifelik ilan ettiğini açıklayan IŞİD’in Suriye'nin Rakka kentinde yaptığı geçiş töreninde bir SCUD füzesi yer aldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, füzenin Irak ordusundan olabileceği gibi Suriye’den ele geçirilmiş olabileceği belirtildi. Uzmanlar, IŞİD’in SCUD füzesini kullanabilme kapasitesi olmadığı ve füzenin çevre ülkelere bir tehdit oluşturmayacağı yönünde görüş bildirdi.

Cihat çağrısı

Terör örgütü Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) lideri Ebubekir el Bağdadi dün akşam saatlerinde yayınlanan yeni bir ses kaydında cihat çağrısı yaparken, dünyadaki tüm Müslümanları da bölgede ele geçirdikleri yerlere davet etti.

Geçtiğimiz günlerde ismini "İslam Devleti" olarak değiştiren ve El Bağdadi'yi de halife ilan eden örgütten yeni bir açıklama geldi.

Reuters'ın haberine göre, internette yayınlanan ses kaydında dünyadaki tüm Müslümanları "İslam Devleti"ne göç etmeye çağıran El Bağdadi, "İslam'in evine gelmek farzdır" dedi.

El Bağdadi ayrıca dünya genelindeki tüm Müslümanlara karşı yapılan yanlışların intikamının alınması için IŞİD militanlarına çağrıda bulundu.