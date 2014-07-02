T24 LogoT24 Logo
Gündem

IŞİD, Rakka'da Scud füzesiyle şov yaptı

Tüm Müslümanları 'İslam Devleti'ne göç etmeye çağıran IŞİD lideri El Bağdadi, ‘İslam'in evine gelmek farzdır’ dedi

02 Temmuz 2014 11:50

Haftasonu halifelik ilan ettiğini açıklayan IŞİD’in Suriye'nin Rakka kentinde yaptığı geçiş töreninde bir SCUD füzesi yer aldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, füzenin Irak ordusundan olabileceği gibi Suriye’den ele geçirilmiş olabileceği belirtildi. Uzmanlar, IŞİD’in SCUD füzesini kullanabilme kapasitesi olmadığı ve füzenin çevre ülkelere bir tehdit oluşturmayacağı yönünde görüş bildirdi.

 

Cihat çağrısı

 

Terör örgütü Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) lideri Ebubekir el Bağdadi dün akşam saatlerinde yayınlanan yeni bir ses kaydında cihat çağrısı yaparken, dünyadaki tüm Müslümanları da bölgede ele geçirdikleri yerlere davet etti.

Geçtiğimiz günlerde ismini "İslam Devleti" olarak değiştiren ve El Bağdadi'yi de halife ilan eden örgütten yeni bir açıklama geldi.

Reuters'ın haberine göre, internette yayınlanan ses kaydında dünyadaki tüm Müslümanları "İslam Devleti"ne göç etmeye çağıran El Bağdadi, "İslam'in evine gelmek farzdır" dedi.

El Bağdadi ayrıca dünya genelindeki tüm Müslümanlara karşı yapılan yanlışların intikamının alınması için IŞİD militanlarına çağrıda bulundu.

 

ETİKETLER

suriyeışidrakkaırakscudfüzehilafethaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24