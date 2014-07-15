IŞİD protestosu çatışmaya dönüştü

Nusaybin'de, Suriye'nin Kobani kentinde Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) terör örgütünün saldırılarını protesto etmek için sınıra yürümek isteyen gruba, polis izin vermedi.

HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, Nusaybin Belediye Eşbaşkanı Sara Kaya, BDP ilçe eşbaşkanları Şehabettin Güler ve Zinet Alğan ile Genel-İş Sendikası Nusaybin Temsilcisi Mehmet Sakin'in de aralarında bulunduğu grup, IŞİD terör örgütünün Suriye'nin Kobani kentindeki saldırılarını protesto etmek amacıyla Şirin Bulvarı'nda toplandı.

Yürüyüşe geçen grup, DSİ kavşağında polis tarafından durduruldu. Emniyet yetkilileri ile HDP'liler arasında yapılan görüşmeler sonuçsuz kaldı.

Polis zırhlı araçlarından yapılan anonslar sırasında yürüyüş yapmak isteyenler arasında bulunan yüzü maskeli bir grup, emniyet güçlerine taş, havai fişek ve molotofkokteyl attı.

Bu arada, Nusaybin Belediye Eşbaşkanı Kaya, TOMA'ya atılan molotofkokteylinin kendisine isabet etmesinden son anda kurtuldu.

Polisin basınçlı su ve biber gazlı müdahalesiyle gruplar ara sokaklara dağıldı.

Yol kapatma eylemine müdahale

Öte yandan, Diyarbakır-Batman karayolunu trafiğe kapatan gruba polis müdahalede bulundu.



Bismil ilçesinde toplanan yüzü maskeli bir grup, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü ile Suriye'deki Kürtler arasındaki çatışmaları gerekçe göstererek Diyarbakır-Batman karayolunun Bismil ilçesindeki geçişini trafiğe kapattı.



IŞİD'in Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerin yoğun yaşadığı ve PYD tarafından kontrol edilen bölgelerine saldırılarını protesto etmek için toplanan bir grup karayoluna barikat kurdu. İki kamyonunun anahtarını gasp eden göstericiler, kamyonlardan birini ilçe girişine, diğerini ise Batman yönüne park etti.



Yolda ateş yakarak araçların geçine izin vermeyen grup, 'dağılın' uyarısında bulunan polis ekiplerine, taş, molotofkokteyli ve havaifişekle saldırdı. Bunun üzerine polis, tazyikli su ve biber gazı kullanarak gruba müdahale etti.



Ara sokaklara kaçan gruptan bazı kişler bir bankanın şubesine taş ve molotofkokteyli attı. Banka şubesinde hasar oluştu. İlçedeki gerginlik ara sokaklarda devam ediyor.