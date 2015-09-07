'IŞİD Peşmergeye karşı hardal gazı kullandı'



Bild gazetesinde yer alan habere göre, IŞİD militanları Kuzey Irak'ta Peşmergelere karşı hardal gazı kullandı. Almanya'nın dış istihbarat örgütü Federal Haber Alma Servisi (BND) Başkanı Gerhard Schindler, gazeteye yaptığı açıklamada, IŞİD'in eyleminin kanıtlandığını açıkladı. Habere göre, IŞİD'in kimyasal silah kullanımında yaralanan Peşmergelerden kan örneği alındı. Yapılan incelemede, Peşmergelerin hardal gazına maruz kaldığı belirlendi.

IŞİD hardal gazı mı üretiyor?

BND Başkanı Gerhard Schindler, IŞİD'in kullandığı hardal gazının Saddam Hüseyin döneminden kalmış olabileceğini söyledi. Schindler, IŞİD'in hardal gazını kendi imkânlarıyla üretmiş olmasını bir başka ihtimal olarak gösterdi. Terör örgütünün Musul Üniversitesi'nin kimya laboratuvarlarında hardal gazı üretmiş olabileceği belirtildi.

Almanya Federal Savunma Bakanlığı da bir süre önce Alman Ordusu tarafından eğitime tabi tutulan Kürt peşmerge güçlerinin kimyasal saldırıya maruz kaldığını duyurmuştu. Amerikan "Wall Street Journal" gazetesinde yayımlanan bir haberde ise Amerikan yönetimin IŞİD'in Kuzey Irak'ta Kürt peşmergelere karşı hardal gazı kullandığından yola çıktığına yer verilmişti. Kimyasalların, uluslararası toplumun baskısıyla imha edilmek amacıyla Suriye dışına çıkarılan Esad rejimine ait kimyasal silahlar veya Irak'taki kimyasal silah mühimmatından ele geçirildiği sanılıyor.