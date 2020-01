IŞİD, paralı eğitime geçti

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Musul sorumlusu Said Memuzini, IŞİD’in Musul’da paralı eğitim sistemi başlattığını öne sürdü.

Rûdaw’a konuşan Said Memuzini, “IŞİD eğitim sistemini haraca bağladı.İlk okul öğrencisi aylık 20 dolar, lise öğrencisi aylık 40 dolar , üniversite öğrencisi ise aylık 60 dolar para eğitim parası verecek” dedi.

IŞİD’in okullarda Afganistan yerli elbisesini okul forması olarak şart koştuğunu söyleyen Said Memuzini, “Örgüt talimatından dolayı terziler sadece o elbiseleri dikiyor” şeklinde konuştu.

Said Memuzini, dün akşam Peşmerge Güçleri’nin Musul’un Başik cephesinde bulunan IŞİD mevzilerini havan topuyla vurduğunu, saldırı sonucu çok fazla IŞİD’linin öldürüldüğü kaydetti. KDP Musul sorumlusu Said Memuzini, bu yenilgiden sonra 5’i Suudili olmak üzere 75 IŞİD’linin silahlarını bırakarak Suriye’ye doğru kaçtıklarını dile getirdi.

Said Memuzini, Musul’un batısında kimlikleri henüz saptanamayan toplu mezar bulduklarını aktardı.