T24 LogoT24 Logo
Dünya

IŞİD Palmira antik kentindeki tapınağı havaya uçurdu

IŞİD Irak'ta da birçok benzeri tarihi yapıtı yok etmişti

24 Ağustos 2015 10:34

Suriyeli yetkililer, IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) militanlarının Pazar günü, Palmyra antik kentindeki tarihi Baalşamin tapınağını havaya uçurduğunu açıkladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre İngiltere merkezli, muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları İçin Gözlemevi ise olayın bir ay önce meydana geldiğini belirtti.

IŞİD Irak'ta da birçok benzeri tarihi yapıtı yok etmişti.

Suriye Müzeler ve Tarihi Eserler Genel Müdürü Maamun Abdülkerim haber ajansı AFP'ye, "IŞİD'in tapınağın içine yüklü miktarda patlayıcı yerleştirdiğini, patlama sonucu yapının büyük zarar gördüğünü" söyledi.

Baalşamin tapınağı 1. Yüzyılın başlarında inşa edilmişti. Tapınağın "Fenike fırtına ve yağmur tanrısına" ithaf edilerek yapıldığı belirtiliyor.

IŞİD geçen hafta, Palmyra antik kentinin bakımından sorumlu arkeolog Halid Esad'ın öldürmüştü.

IŞİD, Birleşmiş Milletler Dünya Kültür Mirası listesindeki Palmyra'yı Mayıs ayında ele geçirmişti.

Haziran ayında Palmyra yakınlarındaki iki türbe IŞİD tarafından havaya uçurulmuştu.

Suriye hükümeti, Palmyra'nın IŞİD'in eline geçmesinden önce yüzlerce heykelin güvenli bölgelere nakledildiğini açıklamıştı.

ETİKETLER

ışidpalmiratapınakantik kenthavaya uçurdu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24