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BBC Türkçe

IŞİD: Pakistan'da kaçırdığımız iki Çin vatandaşını öldürdük

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) geçen ay Pakistan'ın güney-batısındaki Belucistan vilayetinde kaçırdığı iki Çin vatandaşını öldürdüğünü öne sürdü.

29 Nisan 2018 20:30

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) geçen ay Pakistan'ın güney-batısındaki Belucistan vilayetinde kaçırdığı iki Çin vatandaşını öldürdüğünü öne sürdü.

İddia, IŞİD'le bağlantılı Amaq haber ajansının Telegram hesabında yer aldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Ketta kentinde Urduca eğitimi gören iki vatandaşın akıbetinden endişe duyduğunu ve iddianın araştırıldığını duyurdu.

İki Çinli, kent merkezinden ayrılırken silahlı kişilerce kaçırılmış başka bir Çinli kadın, kaçmayı başarmıştı.

Olayın ardından ne IŞİD ne de başka bir silahlı grup açıklama yapmıştı.

Belucistan'da son yıllarda IŞİD ya da ayrılıkçı gruplar tarafından çok sayıda yabancı, fidye için kaçırılmıştı.

Afganistan'da bazı bölgeleri kontrolü altında bulunduran IŞİD, ilk kez 2015'te saldırı düzenlediği Pakistan'da varlığını güçlendirmek istiyor.

Pakistan'ın en önemli müttefiklerinden biri olan Çin, başta nükleer santral, yol ve barajlar olmak üzere ülkede birçok altyapı yatırımı yapıyor. Belucistan bu projelerin merkezinde yer alıyor.

Çin, İpek Yolu'nu canlandırma hedefi kapsamında Bir Kuşak Bir Yol adıyla bölgede bir ekonomik koridor oluşturmaya çalışıyor. Bu çerçevede Çin'in Pakistan'daki yatırımlarını daha da artırması bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yakın bir zaman önce yayımladığı bir raporda, Çin'in bölgede askeri varlığını güçlendirmek istediği ve Pakistan'da bir üs kurabileceği belirtiliyor.

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