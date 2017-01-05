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BBC Türkçe

IŞİD Orta Asya'da nasıl örgütleniyor?

Reina saldırganının Kırgızistanlı olduğu belirlenmişti

05 Ocak 2017 10:00

IŞİD'in üstlendiği Reina saldırısının ardından basında, zanlının Kırgızistan vatandaşı olduğu öne sürülmüş ve ona ait olduğu iddia edilen bir pasaportun fotoğrafı yayınlanmıştı.

Ancak pasaportu yayımlanan kişinin saldırıyla bağlantısı olmadığı anlaşılmıştı.

Saldırganla ilgili iddialar, IŞİD'in Kırgızistan ve diğer Orta Asya ülkelerindeki varlığı hakkında yeni sorular ortaya attı:

IŞİD bu ülkelerden nasıl savaşçı çekiyor? Orta Asyalılar, IŞİD'e katılmak için ülkelerini neden terk ediyor? Örgüt, bölgede nasıl örgütleniyor?

BBC Kırgız Servisi'nden Gülnara Kasmambetova anlatıyor.

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