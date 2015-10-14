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IŞİD, örgütün ikinci adamı olan el Kuraşi'nin öldürüldüğünü doğruladı

ABD, Ebu Mutaz el Kuraşi'nin 18 Ağustos'ta, Musul yakınlarında düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü duyurmuştu

14 Ekim 2015 16:40

IŞİD sözcüsü Ebu Muhammed El Adnani, Salı günü yaptığı açıklamada örgütün ikinci adamı Ebu Mutaz el Kuraşi'nin öldüğünü doğruladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; El Adnani IŞİD'le bağlantılı bir internet sitesinde yayınladığı ses kaydında, "Amerika Ebu Mutaz el Kuraşi'nin ölümüne seviniyor ve bunu büyük bir zafer olarak görüyor" dedi.

Beyaz Saray, Fadıl Ahmed el Hayali ve Hacı Mutaz olarak da bilinen el Kuraşi'nin 18 Ağustos'ta, ABD'nin Musul yakınlarında düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü duyurmuştu.

Beyaz Saray'ın açıklamasında el Kureşi'nin IŞİD'in yönetim konseyi üyesi olduğu ve 'Irak ile Suriye arasında yüklü miktarda silah, patlayıcı, araç ve insan taşınmasında başlıca koordinatör olduğu' belirtildi.

Pazar günü de IŞİD'e yönelik Irak'ta düzenlenen hava saldırısında IŞİD'in 8 üst düzey komutanı öldürüldü.

IŞİD sözcüsü aynı ses kaydında, tüm Müslümanlara seslenip Ruslara ve Amerikalılara karşı 'cihat çağırısında' bulundu. El Adnani, "Müslüman gençler her yerde, Haçlı Seferleri düzenlenen Rusyalara ve Amerikalılara karşı cihadı ateşleyin" diye seslendi.

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