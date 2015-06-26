T24 LogoT24 Logo
Dünya

IŞİD, örgütlenme ağını Rusya'ya genişletti

Batılı sosyal medya sitelerinde paylaştığı içerikler daha hızlı silinen IŞİD, Rusya'ya özgü sosyal medya araçlarını kullanıyor

26 Haziran 2015 22:22

Ortadoğu'nun birçok ülkesinden "cihat" çağrısıyla destekçi ve militan toplayan IŞİD'in, Rusya'daki propaganda faaliyetlerini artırdığı iddia edildi. 

Russia Direct'in haberine göre, IŞİD şimdiye kadar 2 bin ila 5 bin arasında insanı örgütlediği Rusya'da propaganda faaliyetlerini, Twitter benzeri sitelerden V Kontakte (Rusya'nın Facebook'u) gibi Rusya sitelerine kaydığı ve buralardan insanlara ulaştığı söyleniyor.

IŞİD'in böyle bir yöntem izleme sebebinin Batılı sosyal medya sitelerinin örgütün propaganda içeriklerini daha hızlı silmeye başlaması olduğu söylenirken, Rus sosyal medya sitelerinde kişisel ilişki kurmanın daha kolay olduğu, bu amaçla Rusça ve Arapça içerik üretildiği bildiriliyor.

Şimdiye kadar Tataristan gibi Müslüman çoğunluklu yerlerin ve Kafkasların seçildiği belirtilirken, örgütün artık diğer yerlere de yayılmaya başladığına dikkat çekilen Russia Direct haberinde, Moskova Devlet Üniversitesi'nde okuyan Varvara Karaulova'nın bu siteler aracılığıyla IŞİD'e katılmak için Türkiye'ye geldiği de hatırlatıldı.

 

ETİKETLER

ışidpropogandarusyav kontakte

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24