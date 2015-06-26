IŞİD, örgütlenme ağını Rusya'ya genişletti

Ortadoğu'nun birçok ülkesinden "cihat" çağrısıyla destekçi ve militan toplayan IŞİD'in, Rusya'daki propaganda faaliyetlerini artırdığı iddia edildi.

Russia Direct'in haberine göre, IŞİD şimdiye kadar 2 bin ila 5 bin arasında insanı örgütlediği Rusya'da propaganda faaliyetlerini, Twitter benzeri sitelerden V Kontakte (Rusya'nın Facebook'u) gibi Rusya sitelerine kaydığı ve buralardan insanlara ulaştığı söyleniyor.

IŞİD'in böyle bir yöntem izleme sebebinin Batılı sosyal medya sitelerinin örgütün propaganda içeriklerini daha hızlı silmeye başlaması olduğu söylenirken, Rus sosyal medya sitelerinde kişisel ilişki kurmanın daha kolay olduğu, bu amaçla Rusça ve Arapça içerik üretildiği bildiriliyor.

Şimdiye kadar Tataristan gibi Müslüman çoğunluklu yerlerin ve Kafkasların seçildiği belirtilirken, örgütün artık diğer yerlere de yayılmaya başladığına dikkat çekilen Russia Direct haberinde, Moskova Devlet Üniversitesi'nde okuyan Varvara Karaulova'nın bu siteler aracılığıyla IŞİD'e katılmak için Türkiye'ye geldiği de hatırlatıldı.