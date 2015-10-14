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Dünya
Deutsche Welle

IŞİD, örgüt liderinin öldürüldüğünü doğruladı

IŞİD, örgütün üst düzey yöneticilerinden Fadıl Ahmet El Hayali'nin ABD tarafından düzenlenen bir hava saldırısında öldürüldüğünü açıkladı.

14 Ekim 2015 13:44


IŞİD sözcüsü Ebu Muhammed El Adnani, intertette yayınladığı sesli mesajda, Hacı Mutaz adıyla bilinen Fadıl Ahmet El Hayali'nin ölümünün doğruladı.

Hacı Mutaz, IŞİD lideri Ebubekir Bağdadi'nin yardımcısı ve "örgütün iki numaralı ismi" olarak biliniyordu. Ölümü ABD tarafından ağustos ayında duyurulmuştu.

El Kaide'den IŞİD'e katıldı

El Adnani, aralarında Musul saldırısının da bulunduğu birçok örgüt operasyonunu planladığı belirtildi. IŞİD'e katılmadan önce El Kaide örgütünün Irak teşkilâtına mensuptu.

ABD'li yetkililere göre Irak ile Suriye arasında silah, patlayıcı, araç ve militan hareketinden sorumluydu. Örgütün mali işleri konusunda da söz sahibiydi.

IŞİD'in faaliyetleri

Irak ve Suriye'de geniş kesimler geçen yıldan bu yana IŞİD'in kontrolü altında bulunuyor. ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon, IŞİD'e karşı her iki ülkede hava saldırıları başlatmıştı. IŞİD başta Libya, Yemen, ve Mısır olmak üzere bir dizi Müslüman ülkede faaliyette bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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