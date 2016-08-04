IŞİD operasyonunda gözaltına alınan şüpheli: Çek, çek de kafir Müslüman görsün!

Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bu sabah düzenlediği operasyonda IŞİD üyesi olduğu öne sürülen 20 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında örgütün şehir yapılanmasında üst düzey sorumlularında bulunduğu şüpheliler, sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelilerden biri, "Çek, çek de kafir Müslüman görsün" diye bağırdı.

IŞİD terör örgütüne bağlı hücrelerin sansasyonel eylemler yapma hazırlığında olduğunu belirlenmesi üzerine harekete geçen Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlüğü ekipleri, bu sabah önceden belirlenen 22 ayrı adrese baskın düzenledi. Kaçakçılık, Narkotik ve Asayiş Suçları ile mücadele şubeleri ve Çevik Kuvvet’in de destek verdiği operasyonda, ekipler 19 Mayıs, Dağlıoğlu, İsmetpaşa, Denizli ve Küçükdikili bölgesindeki adreslere eş zamanlı olarak girdi.

Havadan polis helikopterinin de katıldığı operasyonda, evlere giren ekipler, IŞİDörgütü üyesi 20 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, örgütsel dökümanların yer aldığı flash bellek taşıyıcılar, bilgisayar ve malzemeler ele geçirildi.

Sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi’ne getirilen şüphelilerden biri, "Çek, çek de kafir Müslüman görsün" diye bağırdı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.