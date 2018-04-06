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Yaşam

IŞİD operasyonunda 33 kişi gözaltına alındı

10 ilçede 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi

06 Nisan 2018 17:30

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 33 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD adına faaliyette bulunarak eylem hazırlığında olduğunu tespit ettiği zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Bugün 10 ilçede 16 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda yabancı uyruklu 33 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital metaryel ele geçirildi. (DHA)

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