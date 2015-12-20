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Dünya
Deutsche Welle

IŞİD on binlerce pasaport ele geçirdi

Suriye, Irak ve Libya’nın birçok kentinde resmi dairelerin kontrolünü ele geçiren IŞİD'in elinde tahminlere göre on binlerce gerçek pasaport bulunuyor. AB makamları alarmda.

20 Aralık 2015 14:20


Avrupa Birliği'nin, dış sınırların kontrolü ve güvenliğinden sorumlu ajansı Frontex'in Direktörü Fabrice Leggeri Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, "İnsanların kitleler halinde halihazırda kontrolsüz bir biçimde Avrupa'ya gelmesi, doğal olarak büyük bir güvenlik riskini beraberinde getiriyor" dedi.

Avrupa'ya gelen sığınmacıların sahte ya da çalıntı evraklarla seyahat edip etmediğini yakından kontrol ettiklerini söyleyen Leggeri “Ancak bizim açımızdan sığınmacı pasaportlarının anlamı son derece sınırlı” diye konuştu.

Frontex Direktörü Leggeri, Suriye gibi iç savaşın hüküm sürdüğü bir ülkede resmi bir makamda üretilmiş dokümanların gerçekten hukuken yetkili kişiler tarafından hazırlanıp hazırlanmadığının bilinemeyeceğini söyledi.

Welt am Sonntag'ın haberine göre Suriye, Irak ve Libya gibi ülkelerde resmi makamların kontrolünü ele geçiren IŞİD'in elinde on binlerce gerçek pasaport bulunuyor. Örgütün mart ayında Rakka kentinde 3 bin 800 boş pasaport ele geçirdiği yönündeki haberler basına yansımıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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