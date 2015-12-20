IŞİD on binlerce pasaport ele geçirdi



Avrupa Birliği'nin, dış sınırların kontrolü ve güvenliğinden sorumlu ajansı Frontex'in Direktörü Fabrice Leggeri Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, "İnsanların kitleler halinde halihazırda kontrolsüz bir biçimde Avrupa'ya gelmesi, doğal olarak büyük bir güvenlik riskini beraberinde getiriyor" dedi.

Avrupa'ya gelen sığınmacıların sahte ya da çalıntı evraklarla seyahat edip etmediğini yakından kontrol ettiklerini söyleyen Leggeri “Ancak bizim açımızdan sığınmacı pasaportlarının anlamı son derece sınırlı” diye konuştu.

Frontex Direktörü Leggeri, Suriye gibi iç savaşın hüküm sürdüğü bir ülkede resmi bir makamda üretilmiş dokümanların gerçekten hukuken yetkili kişiler tarafından hazırlanıp hazırlanmadığının bilinemeyeceğini söyledi.

Welt am Sonntag'ın haberine göre Suriye, Irak ve Libya gibi ülkelerde resmi makamların kontrolünü ele geçiren IŞİD'in elinde on binlerce gerçek pasaport bulunuyor. Örgütün mart ayında Rakka kentinde 3 bin 800 boş pasaport ele geçirdiği yönündeki haberler basına yansımıştı.