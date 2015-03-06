'IŞİD Nimrud’u buldozerlerle yıkıyor'

Irak Turizm Bakanlığı'nın Facebook sayfasında yer alan haberde, IŞİD militanlarının operasyonu doğrulandı.

IŞİD militanlarının Irak'ın Musul kentindeki Antik Yakın Doğu dönemine ait eşsiz eserleri parçaladığını gösteren video görüntüleri büyük tepki toplamıştı.

Hedefte binlerce yıllık kültür ve tarih var

IŞİD'in tahrip ettiği eserler arasında Asurlular döneminden kalma 2 bin 600 yıldan daha eski kapı girişi figürleri de bulunuyor. Militanlar antik Ninova kentinde mezarlara da saldırmıştı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) IŞİD'in Irak'taki eşsiz kültür varlıklarını tahrip etmesi ile ilgili olarak geçen BM Güvenlik Konseyi'ne çağrıda bulunmuştu.

UNESCO Başkanı Irina Bokova, saldırıların Irak'ın binlerce yıllık kültür ve tarihini hedeflediğini belirterek IŞİD'in nefret ve şiddete tahrik eden eylemlerini kınamıştı.