IŞİD, Nijerya'daki bir pazarda gerçekleşen bombalı saldırıyı üstlendi

Nijerya'nın Taraba Eyaleti'ndeki alkol satılan bir pazarda 30 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı belirtilen bombalı saldırıyı radikal islamcı terör örgütü IŞİD üstlendi.

IŞİD'in propagandasını yapmak için kullandığı Telegram mesaj kanalında, çarşamba günü geç saatlerde yayınlanan bir açıklamada grup, pazardaki bombalı saldırıyı gerçekleştirenleri 'Orta Nijerya'daki hilafet askerleri' olarak nitelendirdi.

IŞİD tarafından yapılan açıklamada, saldırının Hıristiyan topluluğuna yönelik yapıldığı ve içki içilen bir yerin hasar görmüş olmasından memnuniyet duyulduğu dile getirildi. Yaralı sayısı, ölü ve yaralıları ayırarak belirtilmedi.

Yerel polis, salı günü, kırsal bir kasaba olan Iware'de gerçekleşen saldırıda başlangıçta üç kişinin öldüğünü ve 19 kişinin yaralandığını söylemişti.