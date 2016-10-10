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Dünya

"IŞİD namaz vaktini 5'ten 3'e indirdi, uymayana kırbaç cezası veriyor"

Örgütün koyduğu kurallara göre namazların camilerde kılınması zorunlu

10 Ekim 2016 15:46

IŞİD Musul’da namaz vakitlerini 5’ten 3’e indirdi, uymayanları cezalandırmakla tehdit etti.

Rûdaw’a konuşan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Musul Basın Sorumlusu Said Memuzini, “IŞİD, kent içi ve çevresindeki güvenlik sorunu ile Musul’un kurtarılması operasyonunun yakınlaşması nedeniyle, 5 olan namaz vakitlerini 3’e indirdi” dedi.

Said Memuzini, örgütün savaş halinde bile kısa namazların camide kılınmasını şart koştuğunu, buna uymayanlara 30 kırbaç cezası verdiğini söyledi.

IŞİD daha önce camilerde ezan okunmasını yasaklamıştı. Gerekçe olarak da ezan saatlerinin hükümet belirlenmesini göstermiş ve hükümetin Müslümanları temsil etmediğini öne sürmüştü.

Örgütün koyduğu kurallara göre namazların camilerde kılınması zorunlu. Camide namaz kılmayanlar farklı şekilde cezalandırılıyor.

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