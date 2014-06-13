IŞİD Musul'da uygulanacak şeriat kurallarını açıkladı

Irak'ın en büyük kenti olan Musul'u ele geçiren Irak Şam İslam Devleti (IŞİD)'in sosyal medya bağlantıları üzerinden Musul'da uygulanacak kuralları açıkladığı belirtildi.
Kuralların şu şekilde sıralandığı belirtildi:
-Kadınlar zorunlu olmadıkça evlerinden ayrılamayacak. Evden çıkanlar ise, İslami kurallara göre giyinmek zorunda.
-Hırsızlar şeriat kurallarına göre cezalandırılacak. Bu kural özellikle, kamuya ait para ve mallara el koyunlar için geçerli.
-Savaştan elde edilen ganimetin kullanılma biçimi ve dağıtılmasında sadece Müslümanların Imam olan Ebu Bekir Bağdadi yetkilidir.
-Müslümanlar 5 vakit namazını, namaz saatlerinde camilerde kılacak.
-Musul ve çevresindeki aşiret liderleri, düşman ve hainlerle işbirliği içerisinde olmayacak.
-'Dinsiz' kurumlar adına şimdiye kadar görev yapmış polis, asker ve taraftarlar tövbe edecek, değilse idam edilecek.
-Alkol, sigara ve uyuşturucu kullanılmayacak.
-IŞİD organizasyonu dışındaki tüm toplantı ve gösteriler yasak.
-IŞİD üyeleri dışında kimse silah taşımayacak.
-Kentte ölüler için yapılan tüm türbeler, anıtlar ve mozoleler yıkılacak.