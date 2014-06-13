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Dünya

IŞİD Musul'da uygulanacak şeriat kurallarını açıkladı

Musul'da Müslümanlar 5 vakit namazını, namaz saatlerinde camilerde kılacak, alkol, sigara ve uyuşturucu kullanılmayacak

13 Haziran 2014 10:38

Irak'ın en büyük kenti olan Musul'u ele geçiren Irak Şam İslam Devleti (IŞİD)'in sosyal medya bağlantıları üzerinden Musul'da uygulanacak kuralları açıkladığı belirtildi.

Kuralların şu şekilde sıralandığı belirtildi: 

-Kadınlar zorunlu olmadıkça evlerinden ayrılamayacak. Evden çıkanlar ise, İslami kurallara göre giyinmek zorunda.

-Hırsızlar şeriat kurallarına göre cezalandırılacak. Bu kural özellikle, kamuya ait para ve mallara el koyunlar için geçerli.

-Savaştan elde edilen ganimetin kullanılma biçimi ve dağıtılmasında sadece Müslümanların Imam olan Ebu Bekir Bağdadi yetkilidir.

-Müslümanlar 5 vakit namazını, namaz saatlerinde camilerde kılacak.

-Musul ve çevresindeki aşiret liderleri, düşman ve hainlerle işbirliği içerisinde olmayacak.

-'Dinsiz' kurumlar adına şimdiye kadar görev yapmış polis, asker ve taraftarlar tövbe edecek, değilse idam edilecek.

-Alkol, sigara ve uyuşturucu kullanılmayacak.

-IŞİD organizasyonu dışındaki tüm toplantı ve gösteriler yasak.

-IŞİD üyeleri dışında kimse silah taşımayacak.

-Kentte ölüler için yapılan tüm türbeler, anıtlar ve mozoleler yıkılacak.

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