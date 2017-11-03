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Dünya
Deutsche Welle

IŞİD Musul'da en az 741 sivili öldürdü

Birleşmiş Milletler, Musul operasyonu sırasında IŞİD'in en az 741 sivili öldürdüğünü açıkladı. Rapora göre 9 ay süren kuşatma sırasında hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısı ise en az 2 bin 521.

03 Kasım 2017 22:54

Birleşmiş Milletler raporunda IŞİD'in kitlesel olarak insanları kaçırdığı, canlı kalkan olarak kullandığı, sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini kasten hedef aldığı ifade edildi. IŞİD'in ayrıca çok sayıda el yapımı patlayıcı geliştirdiği, hava araçlarıyla Musul'u bombaladığı, kükürt tarlalarını ve petrol kuyularını ateşe verdiği belirtildi. Birleşmiş Milletler raporuna göre 9 aylık Musul kuşatması sırasında 741'i bizzat IŞİD tarafından öldürülmek üzere en az 2 bin 521 sivil hayatını kaybetti.

Raporda ayrıca IŞİD üyelerinin dini yerlere saygısızlık ettiği, liderleri Ebubekir El Bağdadi'nin 2014 yılında halifelik ilan ettiği El Nuri Camiini haziran ayında havaya uçurduğu belirtildi.

BM raporunda "Irak mahkemelerinin (soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş suçu gibi) uluslararası suçlarla ilgili yargı gücü bulunmuyor ve savcıların, polis soruşturmacılarının ve hâkimlerin bu suçlarla ilgili kişileri (soruşturma), suçlama ve yargılama kapasitesi yok" denildi.

Irak yasalarının adil bir yargılama sürecini güvence altına almadığı ve Irak yasasının değişmesi gerektiği belirtildi.

Raporda ayrıca Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı gücünün kabul edilmesinin ve yargılamalar için ehil bir mahkemenin güvence altına alınmasının, Irak'ın uluslararası topluma adalet konusundaki "ciddiyetini" teminat altına alacağı kaydedildi. Adaletin güven ve uzlaşma inşasında öneminin altı çizildi.

BM raporuna göre Haziran 2014'ten bu yana Irak'ta IŞİD'in kontrolünde bulunan bölgelerde 74 kitlesel mezar bulundu. Bu bölgeler arasında IŞİD'in Ezidilere yönelik soykırım uyguladığı Sincar da bulunuyor.

Reuters,EC/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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