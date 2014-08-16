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Dünya

IŞİD Müslümanlığa geçmedikleri için 80 Ezidi'yi öldürdü

IŞİD militanlarının Kuzey Irak'taki Sincar kentinde bir Ezidi köyünü basarak 80 erkeği öldürdüğü, kadın ve çocukları da kaçırdığı belirtildi

16 Ağustos 2014 22:07

Irak Şam İslam Devleti militanlarının Kuzey Irak'ta Sincar kenti yakınlarında bir Ezidi köyünü basarak en az 80 erkeği öldürdüğü, çok sayıda kadın ve çocuğu da kaçırdığı haber veriliyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, militanların Koço adlı köyün sakinlerine İslamiyete geçmeleri için Cuma gününe kadar süre verdiği, Ezidilerin bunu reddetmesi üzerine saldırıya geçtiği öne sürülüyor.

ABD ordusuna ait bir insansız uçağın, olaydan sonra başka bir köyün yakınlarında, bu konvoydan iki aracı vurduğu açıklandı.

Savaş uçaklarının Musul barajı yakınlarındaki IŞİD mevzilerini de vurduğu bildiriliyor. Ancak bombardımanın ABD uçaklarınca mı yoksa Irak güçlerince mi yapıldığı henüz netleşmedi.

Bu arada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, IŞİD mensuplarına yaptırım öngören bir karar tasarısını onayladı.

 

'Biz kaçtık, köyde 400 kişi kaldı'

 

Koço'dan kaçan Tamir Reşki adlı bir Ezidi, BBC'den Güney Yıldız’a şunları söyledi:

"Biz daha erken ayrıldık. Köyde 400 kişi kadar kalmıştı. Sonra kaçmaları mümkün olmadı. Etrafları sarıldı. Erkekleri öldürmüş, kadınları götürmüşler. Yaralı bir yakınımın telefondaki son sözleri, erkekleri öldürdüler, kadınları ve çocukları götürdüler oldu. Sonrasında telefon kesildi. IŞİD herkesin telefonlarını toplamışlar. Kimseden haber alamıyoruz. Yardım gelmezse biz de burda öleceğiz. Şengal Dağı'nın bizim bulunduğumuz bölgesinden kaçmak mümkün değil."

 

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