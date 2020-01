Nasrallah: Türkiye, ABD ve Körfez ülkeleri IŞİD yılanını kendileri yarattı

Lübnanlı direniş örgütü Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah, Irak Şam İslam Devleti’nin, bölgedeki tüm ülkelere tehdit haline geldiğini söyledi.

Nasrallah, Lübnan gazetesi El Ahbar’a verdiği altı saatlik röportajın bugün yayımlaman ilk bölümünde, Suriye’de Devlet Başkanı Beşar Esad yönetiminin yanında savaşa girmelerinin de mezhepçilikle bir ilgisi olmadığını belirtti.

Suriye’ye, “Lübnan’ı, Lübnan’daki Direniş’i ve istisnasız tüm Lübnanlıları savunmak için” girdiklerini söyleyen Nasrallah, Ersal da yaşanan son olayların da kendilerini haklı çıkardığını savundu.

Suriye’de savaşmalarının örgütün ulusal karakteriyle çelişmediğini vurgulayan Nasrallah, Kuseyr’de kendi ülkelerini, Lübnan sınırını koruduklarını ve silahlı grupların kuzey Beka ve Hermel’e girmelerini engelledikleri ifade etti.

'IŞİD herkes için tehdit'

Bugünse bölgede daha ciddi bir tehdit olduğunu söyleyen Hizbullah lideri, IŞİD’in tüm bölgeyi tehdit ettiğini ve büyük küresel güçlerin çıkarlarını da etkilemeye başladığını belirtti. Nasrallah, "Bu savaşta Lübnan, Suriye, Irak, Filistin ve tüm bölgenin korunması için herkesin destek sağlaması gerekir. IŞID, Sünni, Şii, Müslüman, Hristiyan, Dürzi, Ezidi, Arap ve Kürtler için bir tehlike teşkil ediyor” dedi.



IŞİD’i bir canavar olarak nitelendiren Nasrallah, “IŞİD denen canavar, dost-hasım ya da müttefik-düşman ayırt etmiyor, hiçbir sınırlaması yok” ifadesini kullandı. Şii lider, “Birleşmiş Milletler’e göre Ezidi kadınları ve çocukları canlı canlı gömdüler. Katliamı bir sanata çevirdiler. İşler nasıl bu noktaya geldi? Bu seviyeye ulaşmak için bu zihniyet yıllarca üretildi” dedi.

'Türkiye’yi destek vermekle suçladı'

Nasrallah röportajında Türkiye’yi de IŞİD’e destek vermekle suçladı. Nasrallah, “Tekfiri düşüncenin takipçilerinin olduğu her yerde IŞİD için bir zemin olacaktır. Bu zemin Ürdün’de, Suudi Arabistan’da ve diğer Körfez ülkelerinde var. Sırası geldiğinde hiçbir devlet IŞİD’in gazabına karşı güvende olmayacak, bu örgüte destek sağlamış olduğuna ya da bu örgütten yararlanmaya çalıştığına inansa bile.



Türkiye’de benzer bir durumda. Sonuçta IŞİD gökten paraşütle inmedi. Herkes, dünyanın her yerinden gelen bu militanların içeriye girebilmek için hangi sınırları kullandığını, kimlerin yardım ettiğini, para, silah ve eğitim sağladığını biliyor. Başından bu yana kendi zehirlerini tadacaklarına inandık. Bu yılanı kendileri yarattı ve şimdi yılan onlara döndü, Amerikalılara, Türklere ve Körfez ülkelerine. Her ülkeye tehdit var, hatta Türklere. Türkler durdukları yeri bir gözden geçirmeli."