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IŞİD Mürşitpınar'a saldırdı; Şanlıurfa Valisi bölgeye gitti

Sabaha karşı 5 sularında başlayan saldırı sonrası Şanlıurfa Valisi, Alay Komutanı ve Suruç Kaymakamı'nın bölgeye intikal ettiği bildirildi

29 Kasım 2014 14:28

Tahir Alperen

Irak Şam İslam Devleti IŞİD, Mürşitpınar Gümrük Kapısı'na saldırdı. PYD'nin Türkiye bağlantısı olarak kabul edilen kapının düşmesi durumunda IŞİD'n önce tüm Kobanê'yi ardından diğer bölgeleri ele geçirme riski bulunuyor. 

Sabaha karşı 5 sularında başlayan saldırı sonrası Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük, Alay Komutanı ve Suruç Kaymakamı'nın bölgeye intikal ettiği bildirildi. Basın mensuplarının ise bölgeye geçişlerine izin verilmiyor. Mürşitpınar Gümrük Kapısı'nın karşı tarafı halen PYD'nin kontrolünde bulunuyor. Bu sınır kapısı ayrıca, kentte IŞİD'e karşı savaşan Kürtler için tek ikmal noktası ve kentte kalan siviller için de tek çıkış yolu olma özelliği taşıyor.   

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