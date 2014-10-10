'IŞİD militanları Ebola virüsü ile intihar bombacısı olacaklar'

IŞİD ile ilgili ortaya atılan yeni bir iddia ABD'yi korkutuyor. ABD'deki Naval Askeri Okulu'ndan Profesör Al Shimkus, Forbes Dergisi'ne yaptığı açıklamada IŞİD militanlarının kendilerine Ebola virüsü bulaştırarak bir çeşit intihar bombacısı olabileceğini söyledi.

Profesör, militanların bireysel olarak Ebola Virüsünü yaymak gibi görevler edinebileceğini belirtti. Buckhingam Üniversitesi'nden bir başka profesör Anthony Glees de bunun çok makul bir teori olduğunu, IŞİD militanlarının intihar bombacısı olmanın önemli bir misyon olduğuna inandığını belirtti.

'Etkili bir saldırı değil'

Batı Afrika'yı etkisi altına alan ve korkutan Ebola virüsü şu ana kadar 3 bin 800 kişinin ölümüne neden oldu. İngiliz savunma ve güvenlik enstitüsü olarak bilinen Royal United Service Insitute'dan Jennifer Cole ise bu teorinin çok mantıklı olmadığını çünkü militanların insanlara bulaştırmaya fırsat bulamadan hayatlarını kaybedebileceklerini söylüyor. Cole "Eğer bir intihar saldırısı yapılacaksa tüm vücuduna bomba sarıp patlatması daha etkili bir saldırı olur." dedi.

'ABD de biyolojik silah üzerinde çalışıyordu'

İsmini vermek istemeyen ve Daily Mail'e konuşan bir başka kaynak da ABD'nin 5.6 milyar dolar para yatırarak Project Biosheld isminde bir biyolojik silah üzerinde çalıştığını ve Ebola virüsünün bunun katalizörü olduğunu söyledi.