IŞİD militanı yakınlarının Türkiye'ye getirilmesi için bakanlığa başvurdular

Suriye ve Irak'a giderek IŞİD’e katılan kişilerin aileleri, kendilerinden haber alamadıklarını belirterek Dışişleri Bakanlığı'na başvurdu ve yakınlarının Türkiye'ye getirilmesini talep etti.

Dışişleri Bakanlığı önüne gelen yaklaşık 30 kişi yakınlarının IŞİD terör örgütünün Irak ve Suriye'deki kamplarında olduğunu ancak kendilerinden uzun süredir haber alamadıklarını belirterek, Türkiye'ye iadeleri için Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden yakınlarına ulaşmak için yardım istedi.

Dışişleri Bakanlığına gelen aileler, bir süre dilekçe vermek için sıra bekledi. Mağdur olduklarını ve hükümetin bu konuyla ilgili bir adım atmasını talep eden aileler, erkeklerin kandırılarak IŞİD'e katıldığını, kadınların ise kocalarının arkasından sınır dışına çıkmak mecburiyetinde bırakıldığını öne sürerek hükümet yetkililerinden yardım beklediklerini dile getirdi.

“Bir akıl tutulması”

Kız kardeşinin 3 çocuğu ile birlikte eniştesi tarafından kaçırıldığını iddia eden Yasin Maden, "Eniştem IŞİD'e katılmak suretiyle sınırdan Suriye'ye geçti. Kız kardeşim burada yalnız kaldı. Eniştemi şikâyet ettim ve Gaziantep'te yakalandı. Bir gün bile gözaltında kalmadı. 1 hafta sonra tekrar gelerek çocukları da aldı gitti. Kız kardeşimin 3 çocuğu vardı, bir çocuğuna hamileydi. Çocukları elinden alınmış ve kocası tarafından terk edilmiş bir kadının durumu. Daha sonra eniştem kız kardeşimi de yanına aldı. Eniştemin neden oraya gittiğine anlam veremiyorumö diyerek eniştesinin IŞİD'e katılmasının bir 'akıl tutulması' olduğunu söyledi.

“2 çocuğumuz öldü”

Dilekçe vermelerinde ki asıl amacın çocuklar olduğunu belirten Maden, "Şimdiye kadar 2 çocuğumuz öldü. Kadınlar dövüldü, tecavüz edildi. Yaklaşık bir hafta önce bu kadınlar 100'er kişilik gruplara bölünerek sevk edildiler. Şuan da sevk edildikleri yer hakkında ne hükümetimizin bilgisi var. Ne de Iraklı makamlardan bir bilgi alabiliyoruzö şeklinde konuştu.

Dilekçe vermek için Konya'dan geldi

Damadının "Irak'ta iş kuracağım" sözleriyle kızını ve torunlarını alarak sınır dışına çıkardığını söyleyen Ayşe Yapıcı ise, "Ben kızımla görüşüyordum. Uzun zamandır haber alamıyorum. Kızımı istiyorum geri vermiyorlar. Cumhurbaşkanı Konya'ya geldiği zaman ona ulaşmaya çalıştım müsaade etmediler. Ben Konya'da yaşıyorum. Ankara'ya bu dilekçeyi vermeye geldim. Kızımın kocası öldü. 2 tane oğlu vardı, onlarda okula giderken bomba patlamış ölmüşler. İki tane ufak çocuğu ile birlikte kızım orada yalnız kaldı. Sesimizi duysunlar bize yardım etsinlerö diyerek yetkililerden yardım istedi. (DHA)