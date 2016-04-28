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Dünya

IŞİD militanı kamerasından peşmerge ile çatışma görüntüleri

Videoda, Musul'un kuzeyinde taarruza geçen IŞİD militanlarının geri püskürtüldüğü görülüyor

28 Nisan 2016 22:05

Vice News, terör örgütü IŞİD militanlarının Musul'un yaklaşık 48 kilometre kuzeyinde Mart ayında peşmerge güçlerine karşı giriştiği başarısız bir taarruz harekatının görüntülerini yayınladı. Bir IŞİD militanının miğferine takılı kamerayla kaydedilen görüntülerde, peşmerge hattını yarmak isteyen IŞİD militanlarının geri püskürtüldüğü görülüyor.

IŞİD, genellikle 'başarılı' savaş görüntülerini propaganda olarak sunuyor. Ele geçirilen videoda kaos, panik ve geri çekilen IŞİD militanları görünüyor.

Ele geçirilen video şöyle:

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