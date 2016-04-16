IŞİD militanı; Diyarbakır, Suruç, Ankara ve İstiklal saldırılarının talimatlarını 3 yıldır dinlenen telefonlardan vermiş!

Terör örgütü IŞİD’in, Diyarbakır, Suruç, Ankara Gar ve İstanbul Taksim’deki saldırılarının talimatını verdiği belirlenen, başına 4 milyon TL ödül konulan İlhami Balı’nın saldırı emirlerini 2013 yılından beri dinlenen telefon hatları üzerinden verdiği tespit edildi.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, IŞİD’in Diyarbakır, Suruç, Ankara Gar ve İstanbul Taksim’deki kanlı saldırılarıyla ilgili 4 farklı ilde yürütülen soruşturmalarda İlhami Balı’nın (33) ismi talimat veren ve baş sorumlu olarak geçti. ‘Aranan teröristler’ listesinin kırmızı kategorisinde olan Balı’nın başına 4 milyon lira da ödül konuldu.

7 kez giriş çıkış yaptı

Dosyalara giren raporlara göre terör örgütü El Kaide bağlantılı olarak 2002’den itibaren terör ve istihbarat birimlerince takibe alınan Balı, ‘örgüt üyeliği’ suçundan 3 yıla yakın cezaevinde kaldı. 2013’te IŞİD’e katıldı.



Suriye’ye geçiş yapan Balı’nın 2012’de 5 ve 2013’te ise 2 kez olmak üzere 7 kez sınır kapılarını kullanarak Türkiye ile Suriye arasında resmi giriş çıkış yaptığı belirtildi. Balı’nın 2013 ile 2014 yılının sonuna kadarki süreçte Türkiye’ye yasadışı yollardan girişlerinin de tespit edildiği belirtildi.

m Raporlarda, ‘Gaziantep’teki hücre evlerine yönelik yapılan operasyonlarda elde edilen dijital veriler ve bulgularda, terör örgütü yöneticisi konumunda bulunan İlhami Balı’nın hücre evlerindeki toplantılara katıldığı, örgüt unsurlarına talimat verdiği, hücre evlerinin finansı ve koordinesinde görev aldığı’ vurgulandı.



Diyarbakır’da Orhan Gönder, Suruç’ta Şeyh Abdurrahman Alagöz, Ankara Gar’da Yunus Emre Alagöz ve Suriyeli Ebu Usema, İstiklal Caddesi’nde Mehmet Öztürk saldırılara Gaziantep’teki hücre evlerinde hazırlandı.



Balı’nın son olarak 1 Eylül’de Türkiye’ye yasadışı yollardan sızmaya çalıştığı, bunu başaramayınca IŞİD mensuplarıyla birlikte sınırdaki birliklere ateş açarak kaçtığı da ifade edildi.



Soruşturmalarda Balı’nın 2013’ten beri telefon, e-mail gibi iletişim hatlarının dinlendiği, takip edildiği belirtildi. Balı’nın kullandığı 0 543 662 .... ve 0 534 931 .... numaralı telefonlarının da halen iletişimin denetlenmesi (dinlemede) kapsamında olduğu vurgulandı.



İletişim takibinde Balı’nın, Türkiye’ye yönelik saldırıları yapan örgüt üyeleriyle bağlantılarının da tespit edildiği, birçok talimatı internet ortamından veya kullandığı bu telefon hatları üzerinden verdiğinin saptandığı öğrenildi.



Raporlarda “Terör örgütü DEAŞ’ın Türkiye’ye yönelik saldırılarını üstlenmediği, örgütün yerel bazdaki birimlerinin saldırıları yaptığı, Türkiye’ye yönelik saldırı talimatları veren Balı’nın örgütün sözde merkezi komutasının bilgisi dışında yabancı ülkelerinin istihbaratından aldığı emir doğrultusunda Türkiye’yi hedef yaptığı” iddiasına yer verildi.